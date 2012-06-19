به گزارش خبرنگار مهر، رضا ناصحی بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان اصفهان با امضای قراردادی سه ساله به تیم آلومینیوم هرمزگان پیوست.

این بازیکن که سابقه بازی در تیمهای ابومسلم و نفت تهران را نیز در کارنامه دارد با امضای قرارداد داخلی خود در تمرینات تیم آلومینیوم حاضر شد.

همچنین محسن حمیدی هافبک سابق تیم فوتبال شاهین بوشهر نیز با امضای قراردادی دوساله به جمع طلایی پوشان آلومینیوم هرمزگان اضافه شد.

قرارداد سعید راهرو، مسعود رزمپوش، مهدی سیفی، میثم مجیدی، امیر ظفرنیا و هادی دهقانی نیز با تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان تمدید شد.

پیش از این نیز امجد شکوه مقام و بهنام داداشوند به تیم آلومینیوم پیوسته بودند و قرارداد محمود تیغ نورد، وحید عسکری و ابراهیم ابرقویی با این تیم تمدید شده بود.

تمرینات آماده سازی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان تا ششم تیرماه در پردیس کرج ادامه دارد و از 13 تیر ماه نیز تمرینات این تیم در مشهد برگزار می شود.