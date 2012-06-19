به گزارش خبرنگار مهر، سعادت الله عباسی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجموعه ملاردشیر افزود: اصلاح ساختاری گاوداری ها اهمیت فراوانی دارد و تحقق این اصلاح موجب ارتقای عملکرد آنها می شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تکمیل و تجهیز گاوداری ها نیز اهمیت فراوانی دارد و این امر به موازات اصلاح ساختاری در کشور دنبال شده است.

وی گفت: اصلاح ساختاری مرغداری هم اهمیت فراوانی دارد و این امر نیز در کشور با همکاری بخش های ذیربط پیگیری شده و ادامه دارد.

عباسی افزود: اصلاح ساختاری واحدهای مربوط به بخش کشاورزی، تاثیرات فراوانی برجای می گذارد که از میان این تاثیرات می توان به ارتقای کمی و کیفی عملکرد این واحدها و کاهش مصرف انرژی اشاره کرد.

توسعه زیرساخت ها و اصلاح ساختاری، دو هدف بسیار مهم وزارت جهاد کشاورزی است

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: توسعه زیرساخت ها و اصلاح ساختاری، دو هدف بسیار مهم وزارت جهاد کشاورزی است و این امر در خصوص واحدهای تولیدی مختلف دنبال می شود.

وی گفت: توسعه زیرساخت ها در کنار اصلاح ساختاری کمک می کند تا بتوانیم شاهد نتایج درخشانی در عملکرد بخش کشاورزی کشور باشیم.

عباسی افزود: استان البرز از مراکز مهم نگهداری دام و تولید شیر در کشور محسوب می شود و مجموعه ملاردشیر که در این استان قرار دارد، از بزرگترین مجموعه های دامی کشور است.

مجموعه ملاردشیر که از بزرگ ترین مجموعه های گاوداری در کشور و استان البرز محسوب می شود، ظرفیت تولید قابل توجهی دارد.