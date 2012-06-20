وضعیت توزیع نخبگان و استادیاران جوان در کشور/ استانهای نخبه خیز کدامند

دکتر سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت توزیع نخبگان در کشور، افزود: محل تحصیل 83 درصد از نخبگان در تهران است و 17 درصد از این افراد در شهرستانهای دیگر ادامه تحصیل می دهند.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان به وضعیت توزیع استادیاران جوان در کشور پرداخت و اظهار داشت: از تعداد استادیاران جوان، 53 درصد در تهران حضور دارند و 47 درصد در استانهای دیگر مستقر شدند.



وی اضافه کرد: این آمار نشان می دهد که برخی از نخبگان که در تهران تحصیل می کنند برای اشتغال به سایر استانها می روند. از این رو توازن استادیاران جوان تقریبا از توازن 50 درصدی برخوردار است به این معنی که 50 درصد از استاد یاران جوان در تهران و 50 درصد در سایر استانها حضور دارند.



حسینی تاکید کرد: این توازن در خصوص نخبگان 83 درصد و 17 درصد است. به گونه ای که 83 درصد در تهران و 17 درصد در سایر شهرستانها هستند.

استانهای نخبه خیز کشور



وی به استانهای نخبه خیز اشاره کرد و ادامه داد: در رتبه بندی استانها از لحاظ تعداد نخبگان، استان تهران در رتبه اول قرار دارد و پس از آن به ترتیب استانهای اصفهان، شیراز و تبریز قرار دارد.



معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان در خصوص تجمع نخبگان در استان تهران یادآور شد: بسیاری از نخبگان محل تولدشان در سایر شهرستان است ولی محل تحصیل آنها در تهران است و به دلیل وجود دانشگاه های برتر در تهران، طبیعی است که تجمع نخبگان در تهران بیشتر از سایر استانها باشد.

دانشگاه های نخبه خیز

حسینی با اشاره به دانشگاه های انتخابی استعدادهای برتر آزمون سراسری در گروه علوم تجربی خاطر نشان کرد: 47 درصد از نخبگان کشور دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23 درصد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 10 درصد علوم پزشکی شیراز، 7 درصد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 4 درصد علوم پزشکی تبریز، یک درصد دانشگاه یزد و 5 درصد دانشگاه مشهد را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کردند.

7 دانشگاه نخبه خیز کشور دانشگاه انتخابی درصد انتخاب علوم پزشکی تهران 47 علوم پزشکی شهید بهشتی 23 علوم پزشکی شیراز 10 علوم پزشکی اصفهان 7 علوم پزشکی تبریز 4 علوم پزشکی یزد 1 علوم پزشکی مشهد 5

به گفته وی دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و علم و صنعت از جمله دانشگاه هایی است که نخبگان و استعدادهای برتر برای ادامه تحصیل در رشته های فنی و مهندسی آنها را انتخاب می کنند که توزیع آن به شرح زیر است: