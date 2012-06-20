رمان «ماهی رامگا» از میرقدیری به ارشاد رفت

محبوبه میرقدیری در این باره به خبرنگار مهر گفت: رمان «ماهی رامگا» درباره مسائل زنان در اجتماع است؛ داستان درباره زنی است که با مسائل و مشکلات متعدد اجتماعی رو به رو می‌شود و همواره در تلاش برای مبارزه با آنها است که گاهی موفق می‌شود و گاهی هم نه.

به گفته وی، «رامگا» نام روستایی خیالی است که حوادث داستان در آن اتفاق می‌افتد و «ماهی» هم نام شخصیت اول رمان است.

میرقدیری اضافه کرد: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان این رمان حدوداً 200 صفحه‌ای را اخیراً برای اخذ مجوز تحویل ارشاد داده است.

نویسنده کتاب «و دیگران» همچنین از تحویل نخستین مجموعه شعرش به همین ناشر خبر داد و گفت: این دفتر که با عنوان «زندگی همین است» برای اخذ مجوز به ارشاد رفته، دربردارنده حدود 80 شعر در قالب نو است. برخی از این شعرها مادرانه‌اند و بعضی از آنها هم دارای مضامین اجتماعی.

محبوبه میرقدیری تاکنون چند عنوان کتاب منتشر کرده که عموماً هم جزو نامزدهای جوایز دولتی و خصوصی بوده‌اند؛ مجموعه داستان «شناس» او در سال 1379 نامزد جایزه کتاب سال بود، «پولک سرخ» کاندیدای جایزه مهرگان و «روی لبهاشان خنده بود» نامزد جایزه پروین اعتصامی و نیز بخش رمان جایزه کتاب سال 1384 بود. همچنین کتاب «و دیگران» میرقدیری برنده جایزه مهرگان شد.