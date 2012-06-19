به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه نجوم برج میلاد تهران به منظور آشنایی بازدیدکنندگان و مهمانان مجموعه با جنبه های سرگرم کننده علوم به ویژه مباحث نجومی، در سطوح مختلف با برنامه هایی همچون برپایی کارگاه های آموزش نجوم، برگزاری نشست های تخصصی، ویژه برنامه های رویت هلال ماه به صورت ماهیانه، برگزاری شب های نجومی، کارگاه های عملی و رصدهای منحصر به فرد،راه اندازی شده است.

باشگاه نجوم برج میلاد تهران با همکاری انجمن نجوم آماتوری، انجمن نجوم آستان حضرت عبدالعظیم(ع) و برنامه تلویزیونی آسمان شب راه اندازی شد.

علاقه مندان و منجمان می توانند برای عضویت در باشگاه نجوم تا پایان وقت اداری فردا(31 خردادماه) ، عدد یک را به شماره 10008585 ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد تهران، همچنین با توجه به پایان ماه مبارک رجب و آغاز ماه مبارک شعبان، مراسم رویت هلال ماه شعبان در عصر 31 خرداد ماه از ساعت18 تا 21 در برج میلاد تهران برگزار می شود.

علاقه مندان به حضور در این مراسم می توانند به سایت برج میلاد تهران به نشانی www.tehranmiladtower.ir مراجعه کرده و اقدام به ثبت نام کنند.