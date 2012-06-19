235 هزار پرونده در دادگستری قزوین مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر سه شنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی که در دادگستری برگزارشد اظهارداشت: در سال گذشته 220 هزار پرونده در محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف وارد شد که 15 هزار پرونده عملکرد مثبت از گذشته نیز داشته و مجموعا 235 هزار پرونده مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: در حال حاضر 9 شعبه دادگاه تجدید نظر در استان فعالیت می کند که موجودی پرونده ها از چهار هزار و 500 فقره به 900 پرونده کاهش یافته و میانگین رسیدگی هر شعبه به 30 تا 50 پرونده رسیده است.

وی افزود: سیاست مکانیزه شدن فعالیت های دادگستری استان روند رو به رشدی دارد و در سال گذشته توانستیم در رده های دوم و سوم کشوری قرا بگیریم.

مکانیزه شدن پنج مرحله از امور قضایی



انصاری یادآورشد: تلاش می کنیم تا مراجعه مردم به دادگستری کاهش یابد که در این راستا از 100 درصد شبکه مکانیزه برخورداریم و به عنوان الگو و پایلوت کشور مطرح هستیم و امسال نیز این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در ابلاغ احکام قضایی و امور اداری هم فعالیتها به صورت کاملا مکانیزه انجام می شود که امیدواریم در ابلاغ همه احکام بدون مراجعه مردم کارها صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: از مجموع هشت مرحله از امور قضایی تاکنون پنج مرحله به صورت مکانیزه درآمده و قرار است قانون آئین دادرسی تا سال 93 کاملا مکانیزه شود.

رویکرد دادگستری تحکمی نیست

این قاضی رویکرد اساسی دادگستری استان قزوین با مسائل مختلف را تعاملی دانست و اظهارداشت: در رسیدگی به پرونده ها و امور قضایی رویکرد تحکمی نداریم بلکه تلاش می کنیم با تعامل منطقی،ٰ رافت اسلامی، مدارا و مطابق قانون با مسائل برخورد کنیم.

انصاری بیان کرد: برای کاهش اطاله دادرسی تاکنون کارهای خوبی شده است و زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه بدوی به 80 روز( میانگین کشوری 120 تا 150 روز) و تجدید نظر به یک ماه تا 60 روز کاهش یافته است که پیش بینی کرده ایم برای کاهش 20 درصدی پرونده های موجود در مقیاس استانی و 10 تا 15 درصد زمان رسیدگی به پرونده ها امسال اقدام کنیم.

وی بیان کرد: در سال گذشته با تعریف زمان مشخص برای پرونده ها تلاش کردیم تا از این بابت امتیاز منفی نگیریم و خوشبختانه هیچ پرونده ای از سال گذشته باقی نمانده و آنچه رسیدگی نشده مربوط به سالهای 87 و 88 است.

35 پرونده انتخاباتی در استان تشکیل شد

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در نهمین دوره انتخابات مجلس در استان حدود 35 پرونده تخلف تشکیل شد که بیشتر آنها در فضای مجازی بود که بیش از 60 درصد آنها تعیین تکلیف شده که 15 درصد رضایت مندی را موجب شده است.

وی گفت: هنوز برخی پرونده های انتخاباتی دوره هشتم رسیدگی نشده که بسیاری از افراد هم در این زمینه رضایت داده اند و ضرورتی برای پیگیری احساس نشده است.

قانون شوراها به روز می شود

انصاری در خصوص فعالیت شوراهای حل اختلاف گفت: یکی از سیاست گذاری های محوری دستگاه قضایی به روز شدن قانون شوراهاست که باید این نهاد از حالت آزمایشی خارج شده و به سمت تعالی فعالیت ها حرکت شود که در این میان در سال گذشته برخی شعب حل اختلاف حتی یک پرونده هم نداشتند که تعدیل شوراها و انطباق با قانون هماهنگ با کشور در سیاست ها پیگیری می شود.

وی کیفی سازی امور قضایی را از اولویت های امسال دادگستری استان ذکر کرد و افزود: روند کنترل پرونده ها و کاهش آن با تقویت مبانی شوراهای حل اختلاف و نگاه سازشی از دیگر اولویت های امسال است.

افزایش هشت درصدی پرونده های خانوادگی

انصاری همچنین با ابراز نگرانی از افزایش پرونده های خانوادگی بیان کرد: در میزان پرونده های خانواده شرایط خوبی نداریم و با افزایش هشت تا 10 درصدی آن روبرو شدیم که شعب بدوی و تجدید نظر این بخش را افزایش دادیم.

وی تعداد پرونده های اختلاس و زمین خواری در استان را بسیار کم عنوان کرد و گفت: در این زمینه تعداد پرونده ها کم است و خوشبختانه جرائم خشن نیز کمتر از یک درصد است که تجاوز به عنف، آدم ربایی و قتل به حداقل رسیده است.

نظارت بر دستگاه قضایی موجب رشد فعالیت ها می شود

این مسئول نظارت بر فعالیت دستگاه قضایی را موجب رشد کیفی فعالیت ها دانست و افزود: خوشبختانه با کاهش نخلف در میان همکاران دادگستری در سال گذشته تنها 100 مورد تذکر داده شد که در این زمینه از فعالیت مجموعه دستگاه قضایی رضایت داریم.

وی افزود: نظارت موجب سالم سازی دستگاه قضا می شود و با بخشهای نظارت درون سازمانی و برون سازمانی، بازدیدهای سرزده، نظارت و بازرسی پنهان که امسال هم جدی تر شده است از تخلف احتمالی پیشگیری می کنیم.

انصاری اظهارداشت: از نظر فرهنگی باید یاد بگیریم تا وظایف خود را بدانیم و به آن عمل کنیم و با تشویق نیروها، مکانیزه کردن فعالیتها تلاش می کنیم ضمن حل مشکلات مردم نسبت به اعتمادسازی اقدام کنیم.

50 درصد زندانیان استان در زمینه مواد مخدر

وی تعداد زندانیان استان را سه هزار و 500 نفر اعلام کرد و اظهارداشت: این تعداد زندانی با جمعیت استان هیچ سنخیتی ندارد و بیش از یک هزار نفر بیشتر از ظرفیت است که متاسفانه نیمی از آنها در رابطه با مواد مخدر زندانی هستند و 70 نفر را نیز زنان تشکیل می دهند.

انصاری گفت: در خصوص اجرای طرح CMS از استانهای شاخص کشور هستیم و در این زمینه توانسته ایم کارهای خوبی انجام دهیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: بیش از یک میلیون و 200 هزار پرونده در این سیستم پالایش شده که به راحتی می توان به مردم پاسخ داد و پرونده هایی از سالهای 1313 برای شفاف سازی امور در این روش جمع آوری شده است.

خانه مهر(محبت) راه اندازی می شود

این مسئول از راه اندازی خانه مهر در استان هم خبرداد و گفت: متاسفانه در زمینه مشکلات خانوادگی در زمان دیدار والدین طلاق با فرزندان مکان دیدارها در کلانتری یا دادگاه است که مشکلات روحی و روانی خاصی در کودک و حتی خانواده ها ایجاد می کند که برای حل این مشکل با تکلیف دادگاهها از این پس دیدارها در این خانه صورت خواهد گرفت که فضایی با نشاطٰ منظم و آبرومند خواهد داشت.

وی افزود: همچنین تفاهم نامه ای با بهزیستی تنظیم شده که بر اساس آن مشاوره در دادگاههای خانواده در شوراهای حل اختلاف توسعه خواهد یافت.

رشد مطبوعات و رسانه های استان بسیار خوب است

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه ضمن تقدیر از همکاری رسانه های گروهی استان اظهارداشت: مطبوعات و رسانه های استان قزوین در یکی دو سال گذشته بسیار خوب بوده است و با استفاده از تجارب گذشته و افزایش آگاهی جامعه شاهد موفقیتهای خوبی در این زمینه بوده ایم.

این مسئول یادآورشد: در دستگاه قضایی اعتقادی به محدود کردن رسانه ها نداریم اما انتظار می رود تا خبرنگاران و رسانه ها جایگاه صنفی خود را بشناسند و شان خود را حفظ کنند و برای هر کاری که انجام می دهند دلیل منطقی داشته باشند.

انصاری افزود: با سرکوب گری مخالفیم و نباید رسانه ابزاری برای کوبیدن دیگران و یا تبلیغ دیگران باشد و دستگاه قضایی هم مواخذه دسته جمعی برای تخلف و خطای یک رسانه را نمی پذیرد.

وی افزود: در حال حاضر 145 قاضی در استان فعالیت می کنند و شاخص تعداد پرونده برای هر قاضی در سال گذشته 200 فقره بود که بسیار بالاست و در سال جاری کاهش 20 درصدی ورودی پرونده ها و 15 درصدی زمان رسیدگی را در دستور کار قرار داده ایم.