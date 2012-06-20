انتقال میزبانی 96 درصد وبگاههای دولتی به کشور/ تأمین امنیت اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابتدای سال 89 و در یک بازه زمانی 6 ماهه به دستگاههای دولتی مهلت داد تا میزبانی سایتهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و حتی پیشنهاد مسدود کردن سایت هایی که میزبانی خود را تا مهلت تعیین شده به داخل کشور منتقل نکنند از طرف سازمان فناوری اطلاعات در بخش کارشناسی فنی کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح شد.

در همین حال در نیمه نخست سال 89 پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی میزبانی سایت‌های دولتی در داخل براساس ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ ای کشور آماده و به مراجع ذیربط برای تصویب ارسال شد که براساس آن، چگونگی رفتار با سایت‌های دولتی و الزامات لازم برای انتقال آنها به داخل کشور مشخص شد. براین اساس حتی به دلیل نوع عملکرد، اگر میزبانی برخی از سایت‌های دولتی باید در خارج از کشور صورت‌ گیرد، این سایت‌ها نیز باید یک سایت پشتیبان که در سرورهای داخلی میزبانی شود، داشته باشند.

در آن زمان گفته شده بود که بالغ بر 70 درصد وبسایت های دولتی در داخل کشور میزبانی (هاست) می شوند اما میزبانی مابقی وب سایت های دستگاههای دولتی به ترتیب در کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان است که براین اساس میزبانی بیش از 260 سایت دولتی ایرانی در آمریکا و میزبانی بیش از 210 سایت دولتی ایرانی در کشور کانادا انجام می شود و برای افزایش امنیت اطلاعات، این سازمانها الزام شدند که هاستینگ سایت های خود را در داخل کشور و با دیتاسنترهای داخلی انجام دهند.

علی حکیم جوادی- رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اجرای طرح انتقال میزبانی سایتهای دولتی به کشور اظهار داشت: پس از ابلاغ بخشنامه انتقال میزبانی وبسایتهای حاکمیتی به داخل کشور با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده، اکثر دستگاهها نسبت به این مهم اقدام کردند؛ به نحوی که هم اکنون بالغ بر 96 درصد وبگاههای دستگاههای حاکمیتی میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده اند.

وی با تاکید براینکه به مابقی دستگاههای حاکمیتی که هنوز میزبانی سایتها و وبگاههای خود را به داخل کشور منتقل نکرده اند هشدار داده شده که این مهم را در اسرع وقت انجام دهند، تصریح کرد: براساس بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی شرکتهایی که با بخش های دولتی همکاری دارند و نیز شرکتهایی که می خواهند با این بخش همکاری داشته باشند نیز ملزم خواهند بود میزبانی سایتهای خود را به داخل کشور انتقال دهند.

حکیم جوادی تامین امنیت اطلاعات، ایجاد رونق در بحث میزبانی داخل و نیز کسب و کار مراکز داده داخلی را از جمله مزایای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: در این راستا کمیته ای در سازمان فناوری اطلاعات ایران تشکیل شده که مسئولیت تعریف سرویس های جدید را که بر پایه میزبانی های داخلی در این حوزه قابل تعریف است به عهده دارد.

به گزارش مهر، میزبانی سایتهای دولتی در داخل کشور و ایجاد مراکز داده ملی در راستای ایجاد شبکه ملی اطلاعات انجام می گیرد.