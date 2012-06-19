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۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

نشست نفس گیر در روز پایانی

دومین تنفس در مذاکرات مسکو/ دیدار دوجانبه ایران و روسیه در دفتر جلیلی

دومین تنفس در مذاکرات مسکو/ دیدار دوجانبه ایران و روسیه در دفتر جلیلی

نماینده های گروه 1+5 برای دومین بار در مذاکرات روز دوم نشست مسکو از جلسه خارج شدند. در همین حین میان ریابکوف و جلیلی مذاکره دوجانبه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو روز دوم مذاکرات امروز سه شنبه ساعت 12 به وقت مسکو برگزار شد. خبرها حاکی از آن است که مذاکرات بسیار جدی، پرچالش و نفس گیر انجام می شود. تا ساعت 4 و30 دقیقه به وقت مسکو در دو مرحله تنفس اعلام شده است.

در همین حین به درخواست ریابکوف نماینده روسیه در 1+5 مذاکره دوجانبه در دفتر جلیلی در حال برگزاری است.  بعد از این دیدار دو جانبه نشست ادامه دارد.

در همین حال برخی اخبار از ادامه مذاکرات در مکان و زمان جدیدی خبر می دهند. پکن از گزینه های پیشنهادی برای نشست آینده است. این درحالی است که تیم مذاکره کننده ایرانی و در راس آن جلیلی هنوز هیچ پاسخی به درخواست های اعضای 1+5 برای تعیین زمان و مکان جدید مذاکرات نداده اند. 

لازم به ذکر است مذاکرات گروه 1+5 با ایران دیروز در مسکو آغاز شد و با درخواست اشتون به نمایندگی از اعضای 1+5 ادامه مذاکرات به امروز سه شنبه موکول شد. مذاکرات امروز نیز همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1630335

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