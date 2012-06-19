به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی ساداتی اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری بیش از 10 هزار دانش آموز پسر و دختر مازندرانی در مسابقات وزرشی مدارس استان شرکت کردند.



وی افزود: دو هزار و 531 دانش آموز دختر در 11 رشته ورزشی و هفت هزار و 419 دانش آموز پسر در 16 رشته ورزشی به رقابت پرداختند که از این تعداد 245 نفر جهت شرکت مسابقات دانش آموران مدارس کشور انتخاب شدند.



ساداتی گفت: در تیر ماه سالجاری 146 دانش آموز پسر و دختر به مرحله اول اردوی آمادگی مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.



وی هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد نشاط در دانش اموزان، استعدادیابی برای ورزش قهرمانی، تقویت انگیزه دانش آموزان برای رسیدن به اهداف بلند، تعلیم زندگی اجتماعی و هدایت آنان در مسیر مثبت عنوان داشت.