به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر گرجی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری در پردیس کشاورزی در کرج با اشاره به قدمت 112 ساله این دانشگاه گفت: این دانشگاه ابتدا به عنوان دبستان "برزگران" و مدرسه "فلاحت" مطرح بوده و در سال 1306 به مدرسه عالی فلاحت تبدیل شده است و حدود 15 سال بعد که دانشگاه تهران تاسیس شد، زیرمجموعه این دانشگاه شد.



وی با بیان اینکه کلانشهر کرج تا 70 سال پیش، روستایی کوچک به نام ده کرج بود و جز دانشکده کشاورزی نداشت، اظهار داشت: این روستای کوچک امروز با رشدی انفجاری به کلانشهر تبدیل شده و این از معجزات این شهر است.



وی تصریح کرد: هیچ کلانشهری در کشور، رشدی چنین را تجربه نکرده است.

گرجی در ادامه با اشاره به پروژه مهرویلا و تاثیر آن در کاهش ترافیک کرج گفت: البته که ساخت این تونل بخشی از ترافیک شهر را کم می کند، اما آیا مشکلات بزرگتری را به وجود نمی آورد.



وی ادامه داد: آیا از بین رفتن اراضی خطر ابتلا به بیماریهای تنفسی و آسم را چند برابر نمی کند؟ و آیا این خطری بزرگتر نیست؟



مشکلات تنفسی در آینده خود را نشان می دهند



رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهار داشت: امروز مشکل ترافیک ملموس است ولی مشکلات تنفسی مردم در آینده عیان می شود و امروز ملموس نیست.



وی اذعان داشت: متاسفانه ما به خوبی ارزش زمینهای کشاورزی و حاصلخیز در شهر را درک نمی کنیم و آینده شهر از این نظر در خطر است.



تغییر کاربری زمنیهای کشاورزی، پردیس را نابود می کند



گرجی افزود: تا کنون 150 هکتار زمین از پردیس برای اجرای پروژه های مختلف به شهر واگذار شده است و در صورت تداوم این روند، پردیس کشاورزی به سمت نابودی کشیده می شود.



وی با بیان اینکه زمینها و درختان این مجموعه دانشگاهی به عنوان ریه های تنفسی شهر محسوب می شوند، اظهار داشت: اگر دوستان آن طرف میز هم متوجه باشند، با ادامه این روند ریه تنفسی شهر از بین می رود و مشکلات دیگری به وجود می آید.



گرجی در ادامه با اشاره به سرانه 200 متر مربعی هر ایرانی از زمینهای کشاورزی تصریح کرد: این محدودیتی استراتژیک است که کمتر به آن توجه ارتباط پردیس با رسانه ها بیشتر می شود.



تعامل پردیس کشاورزی با رسانه ها بیشتر می شود



رئیس پردیس کشاورزی در بخشی دیگر با تایید ضعف اطلاع رسانی این مجموعه و نداشتن تعامل سازنده با رسانه ها اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر این ارتباط بیشتر شده و امیدواریم در آینده نیز شاهد تعاملی سازنده تر با رسانه ها باشیم.



وی یادآور شد: در گذشته این تعامل برقرار بوده که با گسترش شهر از میزان آن کاسته شده است.



مسئولان همکاری کنند، کرج را قطب کشاورزی کشور می کنیم



رئیس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در این مورد که در جایی اظهار داشته کرج و استان البرز پتانسیل تبدیل به قطب کشاورزی کشور را دارد، گفت: اگر مسئولان همکاری کنند،استان البرز ظرفیت تبدیل به قطب کشاورزی کشور را دارد.



وی افزود: ما به تنهایی نمی توانیم کاری از پیش ببریم و لازم است مسئولان استان برای عملی شدن این وعده همکاری کنند.



در مقابل دانشگاه تهران ایستادیم



گرجی در بخشی دیگر گفت: مصیبت ما این است که حتی خود دانشگاه تهران نیز بخشی از زمینهای کشاورزی پردیس را برای ساخت هتل درنظر گرفته بود که با مقاومت ما این طرح متوقف شد.



وی تصریح کرد: حفظ کاربری زمینهای کشاورزی برای ما از هر چیزی مهمتر است و تمام هدفمان حفظ این اراضی است.

