علی اصغر شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان نگارش مجلد دوم از سه‌گانه‌اش درباره انقلاب ایران خبر داد و گفت: جلد دوم این کتاب را که احتمالاً عنوان آن «عبور» خواهد بود، در حدود 500 صفحه به پایان برده‌ام و مشغول پاکنویس کردن آن هستم.

وی افزود: این کتاب ادامه منطقی کتاب اول یعنی «طبل آتش» است و بر بستر حوادث سیاسی و اجتماعی کشور در سال‌های پس از کودتای 28 مرداد و دوران حکومت نظامی ازهاری شکل گرفته است.

این داستان‌نویس اضافه کرد: جلد دوم این سه‌گانه از مقطعی که رمان اول به پایان رسیده، آغاز می‌شود و تا اواسط دوران جنگ 8 ساله ادامه می‌یابد.

شیرزادی تاریخی بودن این رمان را رد کرد و گفت: این فقط یک رمان است و اساساً من به نوشتن داستان بر اساس تقسیم‌بندی تاریخی معتقد نیستم. این سه‌گانه کاملاً یک رمان است و دارای شخصیت‌های متعدد و من بدون نگاه ایدئولوژیک یا تاریخی به اتفاقاتی که برای شخصیت‌های داستان رخ می‌دهد، پرداخته‌ام.

وی که سال‌ها در حرفه روزنامه‌نگاری هم فعالیت داشته، افزود: یکی از شخصیت‌های اصلی داستان و یا شاید شخصیت محوری آن روزنامه‌نگاری است که در صحنه حضور دارد و وقایع و اتفاقات را ثبت و ظبط می‌کند.

نویسنده «هلال پنهان» با اشاره به تغییر ناشر نخستین جلد از این سه‌گانه در فاصله چاپ‌های نخست تا سوم، تاکید کرد که «من در قید ناشر نیستم و فقط به محتوای اثر و بازخوردی که خواهد گرفت، توجه دارم» و نیز ابراز امیدواری کرد تا پاییز امسال جلد دوم این مجموعه را برای چاپ تحویل ناشر دهد.

علی‌اصغر شیرزادی همچنین از انتشار مجموعه‌ای از داستانهایش در کتابی با عنوان «دوان دوان می‌آیند» در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این اثر شامل 12 داستان کوتاه است و قصد دارم همزمان با جلد دوم سه‌گانه‌ام، آنها را در کتابی با عنوان «بی‌چتر و کلاه زیر باران» تحویل ناشر دهم.

«نشسته در غبار»، «غریبه و اقاقیا» و «یک سکه در دو جیب» از آثار منتشرشده علی‌اصغر شیرزادی است.