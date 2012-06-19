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۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

محمدی خواستار شد:

دماوند منطقه ممنوعه اقامت اتباع بیگانه شود

دماوند منطقه ممنوعه اقامت اتباع بیگانه شود

دماوند – خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان دماوند از تهدیدهای ابتاع بیگانه برای دماوند خبر داد و گفت: امیدواریم با تصمیمات استانی و کشوری، دماوند منطقه ممنوعه اقامت این اتباع اعلام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمدی در نشست خبری که عصر سه شنبه در محل دادگستری دماوند برگزار شد، افزود: درصد بالایی از زندانیان دماوند را اتباع بیگانه به واسطه جرمهای سرقت و مواد مخدر تشکیل می دهند.

وی تأکید کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرستان دماوند بین دو مسیر جاده هراز و فیروزکوه، این منطقه از مجرمان عبوری  بالایی برخوردار است.

دفتر حمایت از زنان و کودکان دماوندی فعال است

رئیس دادگستری شهرستان دماوند در بخش دیگری از نشست خبری خود، از تشکیل دفتر حمایت از زنان و کودکان در این دادگستری و فعال بودن آن خبر داد.

وی ادامه داد: در این دفتر اقداماتی چون بحثهای مشاوره ای ، روانشاسی ، ادامه تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل با همکاری کانونهای فرهنگی، کمیته امداد، بهزیستی، زنان بی سرپرست سازماندهی می شود.

محمدی در بخش دیگری از این نشست گفت: ساختمان اداری دادگستری با اعتبار 20 میلیارد ریال توسط قوه قضائیه بهره برداری شده و ساختمانی در شأن مردم دماوند وجود دارد؛ همچنین ساختمان سابق نیز بعد از بازسازی، مورد استفاده شورای حل اختلاف قرار گرفته است.

موافقت با درخواست  تأسیس شعبه سوم حقوقی دماوند

رئیس دادگستری شهرستان دماوند ادامه داد: با توجه به تعداد زیاد پرونده ها، درخواست  تأسیس شعبه سوم حقوقی را به رئیس قوه قضائیه دادیم که مورد موافقت نیز قرار گرفت.

وی بیان داشت: در پانزدهم تیرماه در این شعبه برای کاهش پرونده ها،  شعبات  دیگری نیز راه اندازی می شود.

افزایش 30 درصدی قضات در دماوند

رئیس دادگستری شهرستان دماوند همچنین از افزایش 30 درصدی قضات در سال گذشته خبر دادند.

وی از آموزشهای ضمن خدمت برای همه قضات، آموزش کارکنان دادگستری  استان تهران و 11 جلسه آموزشی برای پرسنل شوراهای حل اختلاف در سال گذشته نیز خبر داد.

کد مطلب 1630352

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