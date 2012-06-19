به گزارش خبرگزاری مهر،به این ترتیب ایران به عنوان تیم اول وژاپن به عنوان تیم دوم از این گروه صعود کردند و در مرحله بعد این مسابقات به مصاف تیم ملی فوتبال ساحی امارات خواهد رفت.

برنده دیدار ایران و امارات به مصاف برنده دیدار عمان و فلسطین خواهد رفت و فوتبالیست های ساحلی ایران اگر به مرحله نیمه نهایی صعود کند، در مرحله نیمه نهایی روز چهارشنبه ساعت 16:30 به وقت تهران به مصاف حریف خود خواهند رفت.

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در دو دیدار قبلی خود در این مسابقات تیم های قطر و تایلند را به ترتیب با نتایج 10 بر 2 و 5 بر2 شکست داده بود.

حامد قربانپور، علی نادری، فرید بلوک باشی، محمد احمدزاده، مسلم مسیگر، حسن عبداللهی، پیمان حسینی، محمدعلی مختاری، مهدی حسنی و مهران مرشدی 10 بازیکنی هستند که در ترکیب تیم ملی فوتبال ساحلی با مربیگری مارکو اوکتاویو در رقابت‌های فوتبال ساحلی المپیک ساحلی چین حضور پیدا کرده اند.

بازی‌های مرحله نیمه نهایی چهارشنبه 31 خرداد و فینال این رقابت‌ها پنجشنبه اول تیر برگزار خواهد شد.

