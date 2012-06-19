به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عباسیان امین افزود: با توجه به استقرار واحدهای صنعتی بزرگ در شهرک صنعتی لاهیجان و حجم بالای تردد، ایجاد راه ورودی مستقل برای این شهرک در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی گیلان قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: ایجاد راه ورودی مستقل برای این شهرک جزو پروژههای مصوب و کد دار لاهیجان است و برای اجرای آن از بودجه عمرانی شهرستان مزبور نیز اعتبار دریافت خواهد کرد.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: هم اکنون عملیات مطالعاتی این طرح آغاز و مشاور طرح انتخاب و کار مطالعات را آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: شهرک صنعتی لاهیجان تمامی زیرساختهای اساسی صنعت از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، تصفیه خانه فاضلاب صنعتی، فضای سبز، منبع ذخیره آب، شبکه روشنایی معابر را دارد و با وجود استقرار واحدهای صنعتی بزرگ از شهرکهای صنعتی مطرح استان است.

عباسیان امین تاکید کرد: برای رونق بیشتر این شهرک با جدیت پیگیر تعیین تکلیف وضعیت قراردادهایی هستیم که در سنوات گذشته منعقد اما بدون عملیات ساخت و ساز رها شده که فسخ این قراردادها با همکاریهای خوب مراجع قضایی در حال اقدام است.

وی افزود: همچنین به جهت رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی فعال به زودی جلسه ای با حضور استاندار و مدیران کل دستگاههای ذیربط در شهرک صنعتی لاهیجان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شهرکهای صنعتی گیلان تصریح کرد: جلسه ای نیز در هفته گذشته به جهت پیگیری امورات شهرک صنعتی لاهیجان با حضور فرماندار و نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی تشکیل که تمامی موارد درآن جلسه نیز مطرح شد.

وی یادآورشد: در این شهرک 14 واحد صنعتی با اشتغال 483 نفر و سرمایه گذاری افزون بر 252 میلیارد ریال در زمینه صنایع غذایی، شیمیایی، سلولزی، فلزی، برق و الکترونیک در حال فعالیت و بهره برداری هستند.