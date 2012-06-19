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۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

شلی خبر داد:

البرز با 80 هزار دام مولد از قطبهای دامداری کشور است

البرز با 80 هزار دام مولد از قطبهای دامداری کشور است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل اتحادیه دامداران استان البرز گفت: این استان از مهمترین مناطق و قطبهای دامداری در کشور است و 80 هزار دام مولد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شلی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه آنالیز کیفی شیر البرز در کرج افزود: استان البرز با داشتن میزان قابل توجهی دام مولد، جایگاه قابل ملاحظه ای در زمینه فعالیتهای دامداری در کشور دارد.

مدیرعامل اتحادیه دامدارن استان البرز ادامه داد: دامهای مولد استان البرز در مناطق مختلف این استان پراکنده هستند و البرز، جایگاه تعیین کننده ای در فعالیتهای دامداری دارد.

وی گفت: استان البرز حدود 10 درصد شیر کشور را تامین می کند و یکی از قطبهای تولید شیر محسوب می شود که این امر، ضرورت برپایی آزمایشگاه آنالیز کیفی شیر در این استان را بیشتر آشکار می کرد.

شلی افزود: برپایی این آزمایشگاه کمک کرده تا دامداران در زمینه انجام آزمایش روی نمونه ها راحتی بیشتری داشته باشند و بتوانند این امر را در کرج انجام دهند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران البرز ادامه داد: فعالیت آزمایشگاه های آنالیز کیفی شیر به ارتقای کیفی شیر تولیدی کمک می کند و در راه اندازی این آزمایشگاه در کرج به این امر توجه شده است.
 

کد مطلب 1630388

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