روزانه 3 کودک در شیرخوارگاه علی اصغر(ع) مشهد پذیرش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تهمینه شکیب در بازدید رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی و دو تن از نمایندگان مشهد در مجلس که ظهر سه شنبه از شیرخوارگاه حضرت علی‌اصغر(ع) انجام شد، اظهارکرد: همه دستگاه‌ها در برابر افزایش ورودی‌ کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، مسئولیت دارند

وی به افزایش ورودی‌ها در این مرکز اشاره کرد و گفت: مشکل بدسرپرستی کودکان، امروز به مادران هم سرایت کرده، زیرا مشکلات اجتماعی و اعتیاد مادران نیز رو به افزایش گذاشته است.

تعداد ورودی‌های شیرخوارگاه و خانه‌های فرزندان رو به افزایش است

وی با بیان اینکه روند خروج فرزندان از شیرخوارگاه و مراکز شبه‌خانواده، به طور طبیعی، طولانی‌تر از روند پذیرش است گفت: در سه ماهه اول امسال حدود 55 کودک از این مرکز خارج و به خانواده‌، امین‌موقت، داوطلبان فرزندخواندگی و خانه‌های فرزندان بخش غیر دولتی تحویل شده‌اند.

وی افزود: بنابراین تعداد ورودی‌های شیرخوارگاه و خانه‌های فرزندان رو به افزایش است و این مشکلی است که تمام جامعه و دستگاه‌های اجرایی در قبال آن مسئولیت دارند.

شکیب با یادآوری اینکه از 1650 مرکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی در خراسان رضوی 75 مرکز به نگهداری کودکان اختصاص دارد گفت:‌ در خراسان رضوی بیش از 3 هزار کودک در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند یا در خانواده‌های جایگزین، تحت نظارت بهزیستی زندگی می‌کنند.

نگهداری از 212 کودک در شیرخوارگاه علی اصغر مشهد

وی در خصوص کودکان زیر 6 سال و نحوه‌ تمشیت و نگهداری آنان گفت: شیرخوارگاه علی اصغر تنها مرکز نگهداری کودکان صفر تا سه ساله‌ بی‌سرپرست و بدسرپرست در استان است که در حال حاضر 212 کودک در شیرخوارگاه نگهداری می‌شوند.

وی در زمینه کودکان عادی تحت نظارت بهزیستی نیز گفت: کودکان دارای خانواده نیز از طریق مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی هستند که در حال حاضر 1450 مهد کودک در استان فعالند.

اجرای طرح یکسان‌سازی تعالیم دینی در مهدهای کودک از تابستان امسال

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه طرح یکسان‌سازی تعالیم دینی در مهدهای کودک از تابستان امسال به اجرا درمی‌آید گفت: در حال حاضر در استان خراسان رضوی 60 مهد قرآنی دایر شده و علاوه بر این در کل مهدهای کودک، تعالیم دینی و قرآنی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه پیش از تأسیس روستامهدها خیل عظیم بچه‌های خردسال روستایی به حال خود رها بودند گفت: در حال حاضر در 650 پارچه روستای استان در هر مهد کودک به صورت میانگین 25 کودک مشغول آموختن تعلیمات دینی، اجتماعی و رفتاری هستند.

وی با اشاره به بحث آسیب‌های اجتماعی در استان گفت: در حال حاضر 10 مرکز اورژانس اجتماعی در مشهد و شهرستان‌های خراسان رضوی فعال هستند که به همراه پایگاه‌های سیار اورژانس اجتماعی در سال گذشته به 22 هزار مراجعه حضوری و 13 هزار تماس تلفنی پاسخ گفته و یا در بحران‌های خانوادگی مداخله کرده‌اند.

شکیب با تأکید بر اینکه ورودی معلولین در کشور ما به دلیل عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، دو برابر میانگین سایر کشورهاست گفت: از 450 هزار معلولی که بر اساس تخمین‌های علمی در استان زندگی می‌کنند تنها 80 هزارنفر تحت پوشش خدماتی و حمایتی بهزیستی قرار دارند.