محمد رحیمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان قلعه گنج در جنوب استان کرمان دارای اقلیمی بیابانی است و با توجه به خشکسالیهای اخیر و خساراتی که بر پوشش طبیعی به جای گذاشته است باید تدابیر لازم در راستای جلوگیری از توسعه بیابانها بشود.

وی تصریح کرد: قلعه گنج 375 هزار هکتار بیابان دارد و برخی مناطق شهرستان نیز کانون بحرانی بیابان تشخیص داده شده است و تاکنون با توجه به بودجه در دسترس اقداماتی در راستای کنترل این کانونها صورت گرفته است.

رحیمی ادامه داد: خشکسالی در قلعه گنج ادامه دارد و این مسئله مهمترین دلیل بر احتمال گسترش بیابانها است.

مدیرمنابع طبیعی قلعه گنج ادامه داد: از جمله این طرحها کاشت بادکشن طبیعی با استفاده از 50 هزار اصله نهال مقاوم در مقابل خشکسالی است که جلوی گسترش شن و هجوم شنهای روان را می گیرد.

این مسئول ادامه داد: قلعه گنج بیشترین عرصه بیابانی در جنوب استان کرمان را به خود اختصاص داده است.