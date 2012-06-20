  1. فرهنگ و ادب
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۴۲

«ادویه برای گوشتهای تلخ» هم رسید

«ادویه برای گوشتهای تلخ» هم رسید

مجموعه طنزها و دلنوشته‌های هانا مهر در کتابی با عنوان «ادویه برای گوشت‌های تلخ» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربردارنده 176 قطعه شعر سپید کوتاه است که برخی از آنها فقط دو یا سه سطر و برخی دیگر هفت یا هشت سطر هستند.

نوشته‌های این کتاب عموماً درباره مسایل عاطفی یا اجتماعی هستند و در آنها از اصطلاحات و تعبیرهای زبان روزمره بهره گرفته شده است.

«میفهمی!»، «کوچه‌ای به نام خوشبختی»، «پزشک خیلی متعهد به بقراط!»، «آب و نمک»، «غیرت شعر!»، «چاقو»، «گلها»، «تابستانی»، «سبزی»، «حال شعر»، «ضرب‌المثل»، «پرسش بنیادین»، «نفرین»، «سرکشی» و «چقدر زباله» عناوین برخی از شعرهای طنزآمیز این کتاب هستند.

دو نمونه از شعرهای این مجموعه را با هم می‌خوانیم:
 
1- «تجربه شده...»

«نشنیده‌ای:
«دوش وقت سحر ار غصه نجاتم داد..»؟!
...
وقتی غصه داری:
باید صبح زود دوش بگیری!»
 
2- پروانه، پَر!
 
«عزیز من:
علم پیشرفت کرده:
پروانهها همه نسل اندر نسل
«روانپریش» بودهاند،
عشقی در کار نیست!»
 
کتاب 112 صفحه‌ای «ادویه برای گوشت‌های تلخ» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 3500 تومان از سوی نشر مروارید منتشر شده است.
کد مطلب 1630401

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