«ادویه برای گوشتهای تلخ» هم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربردارنده 176 قطعه شعر سپید کوتاه است که برخی از آنها فقط دو یا سه سطر و برخی دیگر هفت یا هشت سطر هستند.

نوشته‌های این کتاب عموماً درباره مسایل عاطفی یا اجتماعی هستند و در آنها از اصطلاحات و تعبیرهای زبان روزمره بهره گرفته شده است.

«میفهمی!»، «کوچه‌ای به نام خوشبختی»، «پزشک خیلی متعهد به بقراط!»، «آب و نمک»، «غیرت شعر!»، «چاقو»، «گلها»، «تابستانی»، «سبزی»، «حال شعر»، «ضرب‌المثل»، «پرسش بنیادین»، «نفرین»، «سرکشی» و «چقدر زباله» عناوین برخی از شعرهای طنزآمیز این کتاب هستند.

دو نمونه از شعرهای این مجموعه را با هم می‌خوانیم:

1- «تجربه شده...»



«نشنیده‌ای:

«دوش وقت سحر ار غصه نجاتم داد..»؟!

...

وقتی غصه داری:

باید صبح زود دوش بگیری!»

2- پروانه، پَر!



«عزیز من:

علم پیشرفت کرده:

پروانهها همه نسل اندر نسل

«روانپریش» بودهاند،

عشقی در کار نیست!»

کتاب 112 صفحه‌ای «ادویه برای گوشت‌های تلخ» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 3500 تومان از سوی نشر مروارید منتشر شده است.