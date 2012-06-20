«ادویه برای گوشتهای تلخ» هم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربردارنده 176 قطعه شعر سپید کوتاه است که برخی از آنها فقط دو یا سه سطر و برخی دیگر هفت یا هشت سطر هستند.
نوشتههای این کتاب عموماً درباره مسایل عاطفی یا اجتماعی هستند و در آنها از اصطلاحات و تعبیرهای زبان روزمره بهره گرفته شده است.
«میفهمی!»، «کوچهای به نام خوشبختی»، «پزشک خیلی متعهد به بقراط!»، «آب و نمک»، «غیرت شعر!»، «چاقو»، «گلها»، «تابستانی»، «سبزی»، «حال شعر»، «ضربالمثل»، «پرسش بنیادین»، «نفرین»، «سرکشی» و «چقدر زباله» عناوین برخی از شعرهای طنزآمیز این کتاب هستند.
دو نمونه از شعرهای این مجموعه را با هم میخوانیم:
1- «تجربه شده...»
«نشنیدهای:
«دوش وقت سحر ار غصه نجاتم داد..»؟!
...
وقتی غصه داری:
باید صبح زود دوش بگیری!»
2- پروانه، پَر!
«عزیز من:
علم پیشرفت کرده:
پروانهها همه نسل اندر نسل
«روانپریش» بودهاند،
عشقی در کار نیست!»
علم پیشرفت کرده:
پروانهها همه نسل اندر نسل
«روانپریش» بودهاند،
عشقی در کار نیست!»
کتاب 112 صفحهای «ادویه برای گوشتهای تلخ» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 3500 تومان از سوی نشر مروارید منتشر شده است.
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