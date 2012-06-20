زندگی و زمانه کاظم سادات اشکوری در «برگ کاهی در تندباد»

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب متن پیاده شده گفتگوی طولانی رضا قنبری با کاظم سادات اشکوری است.

مصاحبه مورد اشاره به زندگی کاری کاظم سادات اشکوری می‌پردازد که مکتبخانه تا دبیرستان، ادامه تحصیل، شب شعرها، همکاری با هفته‌نامه‌ها، مجله‌ها، آدینه، دنیای سخن و شاعران برخی از عناوین کتاب هستند. در واقع در این مصاحبه به ابعاد مختلف فعالیت‌های ادبی اشکوری پرداخته شده است.

عنوان کتاب (برگ کاهی در تندباد) هم همانگونه که در ابتدای کتاب یادآوری شده، از این بیت مولوی آمده است:

برگ کاهم پیش تو ای تندباد / من چه دانم که کجا خواهم فتاد

آن سوی چشم انداز، از دم صبح، با ماسه‌های ساحل، از برکه‌ها به آینه، چهار فصل، در کنار جاده پاییز، هوای منتشر، در سایه سکوت و تصویرهای بامدادی از جمله مجموعه‌های شعری، یک ساعت از 24 ساعت، برگ‌ها می‌ریزند و شبنم برخاک هم از جمله مجموعه‌های داستانی و پست جنوب (آنتوان دو سنت اگزوپری)، مسافر (ژولین گرین) و تولیپ (رومن گاری) هم از جمله آثار ترجمه‌ای کاظم سادات اشکوری محسوب می‌شوند.

کتاب 160 صفحه‌ای «برگ کاهی در تندباد» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 5800 تومان از سوی انتشارات به‌نگار راهی بازار شده است.