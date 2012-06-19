به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مظفری امروز در نشست خبری که در هفته قوه قضائیه و در دادگستری کرمانشاه برگزار شد، گفت: شهروندان کرمانشاهی برای گرفتن راهنمایی های حقوقی به واحد مشاوره و معاضدت قضایی دادگستری مراجعه کنند.

وی افزود: این واحد با ارائه مشاوره های دقیق و اصولی به مراجعین و همچنین دیدار های چهره به چهره با مردم، به سؤالات مشکلات حقوقی مردم پاسخ گویی می کند.

وی ادامه داد: متأسفانه آگهی ها و تبلیغاتی توسط افراد سود جو درباره ارائه خدمات مشاوره حقوقی وجود دارد که در مواردی مردم فریب خورده و با گرفتن مشاوره غلط درد سر های بزرگی به وجود می آید.

مظفری همچنین به مردم توصیه کرد معامله های ملکی خود را در مراکز رسمی ثبت اسناد به ثبت برسانند و صرف نوشتن قول نامه در یک مشاور املاک، خود را مالک قطعی فرض نکنند.

وی خاطر نشان کرد: خریداران املاک بایستی پیش از پرداخت وجه به افراد طرف معامله، با استعلام از اداره کل ثبت اسناد و ادارات تابعه آن از داشتن سند مورد تأیید ملکی که می خواهند خریداری کنند، اطمینان حاصل کنند.

مظفری همچنین از برخورد قاطع با افراد کار چاق کن خبر داد و از مردم خواست در صورت رو به رو شدن با چنین افرادی مراتب را به دادگستری اطلاع دهند تا واحد مربوطه قانون را در مورد این افراد متخلف اجرا کند.