قدرت نرم جمهوری اسلامی بیداری اسلامی را در دنیا رقم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم بعد از ظهر سه شنبه در آیین معرفی فرمانده جدید ناحیه مقاومت سپاه ارومیه با تاکبد بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای یک محتوای دینی و الهی خاص است که امروز دشمنان را به هراس انداخته است افزود: این ویژگی همه دشمنان را به تکاپو و تلاش واداشته تا در مسیر حرکت آن اخلال و یا انحراف ایجاد کنند.

وی ادامه داد: این بیداری و حرکت دارای یک ویزگی منحصر به فرد اسلامی ، ایمانی و اعتقادی است که به فرمایش مقام معظم رهبری تا شکستن ابهت مستکبران در مقابل اسلام ادامه خواهد داشت.

سردار خرم اظهار داشت: ولایت مطلقه فقیه مهمترین تهدید برای دشمنان است زیرا انان می دانند هیچ شکافی در این دژ محکم و استوار نمی توانند ایجاد کنند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری درناحیه مقاومت بسیج ارومیه نیز در این مراسم طی سخنانی با تجلیل از تلاش های بسیج در هشت سال دفاع مقدس گفت: ملت بسیجی و مردم همیشه در صحنه از مهمترین عوامل به فعلیت رسیدن انقلاب اسلامی بوده اند.

حجت الاسلام سید ولی الله موسوی افزود: تداوم انقلاب امروز نیز به دست پر توان مردم و بسیجیان امکان پذیر است و مسئولان فرهنگی بسیج در این زمینه وظیفه مهمی بر دوش دارند.

وی اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگی و بسیج بایستی بیشتر به تعمیق معنویت و بصیرت در جامعه و میان بسیجیان همت شود و مسئولان فرهنگی بسیج در این زمینه به عنوان پرچمداران این امر دارای وظایف ویژه ای هستند.

فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه نیز در این آیین گفت: فرهنگ اسلامی و بسیجی ما امروز به مرزهایی فراتر از ایران اسلامی گسترش یافته و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه گواه این امراست.

سرهنگ پاسدار ولی حجازی فر افزود: بسیجیان و کارکنان سپاه درتمامی عرصه ها نیازمند به روز بودن هستند که باید این روحیه را در خود و سازمان حفظ کنند.

وی گفت: تلاش در مبارزه با جنگ نرم دشمنان با کارها و فعالیت های نرم و پیگیری مطالبات مردمی و جدا نشدن از بدنه مردم از خواسته ها و برنامه های ما است که امیدواریم به یک هم افزایی منتج شود.

در پایان این مراسم از تلاشها و خدمات سرهنگ پاسدار فخر علی قلیزاده فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج ارومیه تجلیل و سرهنگ پاسدار علی حجازی فر به عنوان فرمانده جدید این نهاد در ارومیه معرفی شد.