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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۹:۲۷

از سوي نشر ميراث مكتوب

بيش از بيست كتاب بر سايت اينترنتي قابل دريافت است

مركز نشر ميراث مكتوب بيست و سه اثر از كتابهاي منتشر شده اين مركز را به صورت رايگان بر روي پايگاه اينترنتي خود قرار داد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، بيش از بيست اثر از كتابهاي منتشر شده مركز نشر ميراث مكتوب در پايگاه اينترنتي اين مركز قرار گرفته است.

برخي از آثار عبارتند از: احياي حكمت (دو جلد)، اشراق اللاهوت، تحفة الملوك، تقويم الايمان ( عربي )، جذوات و مواقيت، حكمت خاقانيه، سبع الرسائل، شرح نهج البلاغه نواب لاهيجي(دو جلد)، كيمياي سعادت، مصابيح القلوب، ديوان ابي بكر الخوارزمي، ديوان الهامي كرمانشاهي،عقل و عشق يا مناظرات خمس،  لطايف الامثال و طرايف الاقوال، تاريخ آل سلجوق در آناطولي، تحفة الازهار و زلال الانهار(4 ج)، حافظ ابرو ، تحفة المحبين، ترجمه المدخل الي احكام النجوم، التعريف بطبقات الامم، الادوار في الموسيقي، تاريخ بخاراخوقند و كاشغر، راهنماي تصحيح متون(بارگزاري)، فهرست نسخه هاي خطي مدرسه خاتم الانبياء(صدر)، فهرست نسخه هاي خطي مدرسه علميه نمازي خوي، فهرست نسخه هاي خطي مدرسه امام صادق چالوس.

آدرس پايگاه اينترنتي مركز نشر ميراث مكتوب عبارت است از : http://www.mirasmaktoob.com

کد مطلب 163042

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