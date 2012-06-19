شمار ساختمان دهیاریهای آذربایجان غربی به 788 باب افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب زارع بعد از ظهر سه شنبه در آیین کلنگ زنی ساختمان دهیاری روستای خورخور سلماس افزود: در سالجاری مراحل اجرایی 182 ساختمان جدید دهیاری در سطح استان شروع می شود.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 770 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود .

زارع اضافه کرد: در زمان حاضر 262 ساختمان دهیاری با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد در دست احداث است که برای تکمیل این ساختمانها نیز 37 میلیارد و 320 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی گفت: برای ساماندهی و تسریع در امور دهیاری های استان، تمامی دهیاری‌ها در آینده ای نزدیک به سیستم رایانه تجهیز خواهند شد.

زارع تکمیل ساختمان دهیاری، احداث ساختمان جدید دهیاری، احداث بوستان روستایی و ساماندهی مزار شهدای روستایی را از جمله طرح‌های در دست اجرا برای تجهیز و ساماندهی دهیاری ها در استان عنوان کرد .

فرماندار سلماس نیز در این مراسم گفت: امسال عملیات ساختمانی هفت دهیاری در بخش کوهسار این شهرستان آغاز می شود.

مرتضی نظری افزود: برای احداث این ساختمانها که در زمینی به مساحت 128 مترمربع احداث می شوند بیش از یک میلیارد ریال هزینه می شود.