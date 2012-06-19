داستان زندگی فردوسی را خواهم نوشت/داستان می نویسم نه تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد زبان و ادب فارسی و شاهنامه‌پژوه گفت: کاری نوآیین را آغاز کرده‌ام و نخست‌بار به نوشتن داستان پرداخته‌ام و به گونه‌ای زندگی فردوسی را در پیکره‌ای داستانی می‌نویسم.

کزازی گفت: این به راستی داستان است و زیست‌نامه‌ نیست؛ زیرا ما از زندگی این سخنور بزرگ ایران نوشته‌ چندانی در دست نداریم و آن اندک هم که رسیده، بیش‌تر افسانه‌رنگ است.

وی در ادامه عنوان کرد: اثر از دو دید داستانی است؛ نخست آن‌چه از فردوسی رسیده، پندارینه است و نه تاریخ. من هم آن‌چه را می‌نویسم، پندارینه است؛ نه مرور تاریخ زندگی فردوسی از روی رد و نشان‌های تاریخی و این‌ پندارینه‌ها در پیکره داستانی از پی هم می‌آیند؛ پس نمی‌شود مرور مکتوب‌های تاریخی باشد.

وی در این رابطه ادامه داد: بخش‌هایی را من به بایستگی داستان می‌آورم تا داستانی از زندگی فردوسی را به معنایی باز‌گو کند.

کزازی افزود: رمان از دید سوم ‌کس است؛ یعنی روایت بازگفتی است، پیداست داستانی درباره‌‌ فردوسی است و لابد به تاریخ هم گاه می‌پردازم؛ زیرا داستانی تاریخی است.

وی بیان داشت: آنچه در پیوند با فردوسی است، در پیکره‌ داستان به آن پرداخته می‌شود.

کزازی توضیح داد: این کار برایم آزمونی تازه است و می‌خواستم طبعم را در این زمینه بیازمایم؛ برای همین دست به نوشتن داستان بردم .

وی در پایان گفت: از یاد نباید برد پیش‌تر در کتابی کوچک زندگی خاقانی را برای نوجوان‌ها در پیکره‌ داستانی نوشته بودم؛ اما این تجربه برایم تازه است، زیرا داستانی بلند را می‌نویسم؛ کاری که تا کنون نکرده‌ام و وسوسه‌ نوشتن داستان نداشتم، اما کم ‌وبیش کنجکاو بودم و می‌خواستم گامی در این ره بزنم.