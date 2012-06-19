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۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۵۱

در اردبیل/

کمیته جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق گردشگری تشکیل شد

کمیته جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق گردشگری تشکیل شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: کمیته جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در مناطق گردشگری و حریم راههای منتهی به گردشگاه های استان برای نخستین بار در اردبیل تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل عصر سه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان با اشاره به تشکیل این کمیته تخصصی اضافه کرد: این کمیته متشکل از حوزه معاونت امور عمرانی استانداری، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و بنیاد مسکن تشکیل شده است.

به گفته سیدحسین صابری این کمیته با نظارت مستقیم و مستمر از گسترش بی رویه شهری و روستایی در مسیرهای گردشگری استان جلوگیری و با افراد متخلف به شدت برخورد خواهد کرد.
 
وی ساماندهی و نظارت بر ساخت و سازهای بی رویه شهری و روستایی و حریم راههای منتهی به مناطق گردشگری را مهم ارزیابی کرد و افزود: در این راستا ایجاد و توسعه کمپینگها در شهرهای گردشگر پذیر استان از جمله شهر سرعین ضروری است.
 
صابری همچنین از ایجاد بازارچه های گردشگری در استان خبر داد و یادآور شد: با توجه به فرا رسیدن تعطیلات تابستانی باید بازارچه های عرضه مستقیم صنایع دستی، کشاورزی و عسل در مبادی ورودی و خروجی شهرها و مکانهای گردشگری ایجاد شود تا با کمترین مانع و مشکلات رضایت گردشگران و مسافران ورودی به استان فراهم شود.

استاندار اردبیل تصریح کرد: مسئولان باید در راستای خدمات رسانی مطلوب به گردشگران در شهر سرعین بیش از پیش تلاش کرده و در جهت رفع مشکلات و معضلات این شهر بویژه معضل جارچیان، نحوه نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، عسل فروشیهای بین راهی و سد معبر در این شهر گامهای مؤثری بردارند.
 
وی با تاکید بر ساماندهی دستفروشان و عسل فروشان حاشیه راهها متذکر شد: به همین منظور باید مکانهای مناسبی از سوی شهرداریها برای عرضه مستقیم محصولات و صنایع دستی پیش بینی و از هر گونه عرضه محصولات غذایی فاقد مجوز و غیر استاندارد جلوگیری کنند.
 
صابری نظارت و کنترل مستمر از مراکز اقامتی، آبگرمها و مراکز بین راهی در طول تابستان را خواستار شد و افزود: تامین رفاه و آرامش گردشگران و نیز استفاده بهینه از پتانسیلها و مواهب خدادادی استان در دستور کار قرار گیرد.
 
گفتنی است در این جلسه دو طرح صدور مجوز برای احداث شرکت حمل ونقل در محور اردبیل – نمین و حل مشکلات کمپینگ شهر سرعین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
کد مطلب 1630436

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