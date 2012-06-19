کمیته جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق گردشگری تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل عصر سه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان با اشاره به تشکیل این کمیته تخصصی اضافه کرد: این کمیته متشکل از حوزه معاونت امور عمرانی استانداری، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و بنیاد مسکن تشکیل شده است.

به گفته سیدحسین صابری این کمیته با نظارت مستقیم و مستمر از گسترش بی رویه شهری و روستایی در مسیرهای گردشگری استان جلوگیری و با افراد متخلف به شدت برخورد خواهد کرد.

وی ساماندهی و نظارت بر ساخت و سازهای بی رویه شهری و روستایی و حریم راههای منتهی به مناطق گردشگری را مهم ارزیابی کرد و افزود: در این راستا ایجاد و توسعه کمپینگها در شهرهای گردشگر پذیر استان از جمله شهر سرعین ضروری است.

صابری همچنین از ایجاد بازارچه های گردشگری در استان خبر داد و یادآور شد: با توجه به فرا رسیدن تعطیلات تابستانی باید بازارچه های عرضه مستقیم صنایع دستی، کشاورزی و عسل در مبادی ورودی و خروجی شهرها و مکانهای گردشگری ایجاد شود تا با کمترین مانع و مشکلات رضایت گردشگران و مسافران ورودی به استان فراهم شود.



استاندار اردبیل تصریح کرد: مسئولان باید در راستای خدمات رسانی مطلوب به گردشگران در شهر سرعین بیش از پیش تلاش کرده و در جهت رفع مشکلات و معضلات این شهر بویژه معضل جارچیان، نحوه نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، عسل فروشیهای بین راهی و سد معبر در این شهر گامهای مؤثری بردارند.

وی با تاکید بر ساماندهی دستفروشان و عسل فروشان حاشیه راهها متذکر شد: به همین منظور باید مکانهای مناسبی از سوی شهرداریها برای عرضه مستقیم محصولات و صنایع دستی پیش بینی و از هر گونه عرضه محصولات غذایی فاقد مجوز و غیر استاندارد جلوگیری کنند.

صابری نظارت و کنترل مستمر از مراکز اقامتی، آبگرمها و مراکز بین راهی در طول تابستان را خواستار شد و افزود: تامین رفاه و آرامش گردشگران و نیز استفاده بهینه از پتانسیلها و مواهب خدادادی استان در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است در این جلسه دو طرح صدور مجوز برای احداث شرکت حمل ونقل در محور اردبیل – نمین و حل مشکلات کمپینگ شهر سرعین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

