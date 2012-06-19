ادعای ستاد احمد شفیق درباره پیروزی وی در انتخابات مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان ستاد انتخاباتی شفیق لحظاتی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی که شبکه العربیه آن را به طور مستقیم پخش می کرد، ادعا کردند نامزد آنها با کسب 5/51 درصد آرای رای دهندگان مصری، پیشتاز و رئیس جمهوری آتی مصر است.



ستاد انتخاباتی احمد شفیق اعلام کرد آمار ارائه شده از سوی محمد مرسی، گمراه کننده و نادرست است.



به ادعای مسئولان ستاد شفیق، ستاد محمد مرسی، پیروزی نامزدش را پیش از صبح و قبل از پایان شمارش آرا اعلام کرده است.



یکی از مسئولان ستاد انتخاباتی نامزد وابسته به رژیم سابق مصر در عین حال اعلام کرد نتایج درست انتخابات ریاست جمهوری، پنجشنبه این هفته اعلام خواهد شد.



این ادعا در حالی مطرح می شود که ستاد انتخاباتی محمد مرسی از پیروزی وی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر خبر داده بود.