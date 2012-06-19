تحرکات جدید رژیم صهیونیستی علیه مصر/استفاده از پهپاد برای جاسوسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک نظامی ارشد این رژیم اعلام کرد: تل آویو به دنبال استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در مرز فلسطین اشغالی با مصر است.

این نظامی صهیونیست بیان کرد: پس از حمله افراد مسلح به کارگران اسرائیلی در مرز مصر و اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) در منطقه "نیتسانا" در نقب که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شد ارتش اسرائیل امکان استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را برای زیرنظر گرفتن تحرکات گروههای مسلح بررسی می کند.

نظامی صهیونیست افزود: حادثه اخیر خطرناک بود و امکان ظهور دوباره گروههای مسلح وجود دارد.

این در حالی است که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی قصد دارد علاوه بر تقویت نظامیان خود در مرز با مصر، سیستمهای نظارتی و امنیتی را افزایش دهد.

خبر دیگر اینکه "بنی گانتس" رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بعد از ظهر امروز از مرز فلسطین اشغالی با مصر بازدید کرد و از نزدیک در جریان ساخت دیوار حائل قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید گفت: از مصر انتظار داریم که بر سیناء کنترل داشته باشد و با گروههای تروریستی در این منطقه مقابله کند.

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی افزود: با وجود طوفان سیاسی کنونی در مصر شورای نظامی باید به مسئولیت خود عمل کند.

وی بیان کرد: اسرائیل نگران اوضاع در مرز مصر و مشکلات امنیتی آن است و می کوشد به سرعت دیوار حائل را به پایان برساند.