خراسان شمالی در راه مبارزه با سوداگران مرگ 45 شهید تقدیم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر سه شنبه در چهارمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی گفت: برای مبارزه، پیشگیری و درمان در مقابل مواد مخدر استفاده از یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشی ضروری است.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی تاکنون در امر مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ 45 شهید تقدیم کرده است، افزود: تعداد کل شهدای مبارزه با مواد مخدر در کشور 3 هزار و 700 نفر است.

در ادامه این نشست جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی عنوان کرد: لازم است تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در مبارزه با مواد مخدر همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند.

محمدرضا یزدان پناه با اشاره به فرارسیدن هفته مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در این هفته برنامه‌های مختلف فرهنگی توسط سازمان‌های مردم نهاد مبارزه با مواد مخدر در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این در هفته مذکور نمایشگاه‌های فرهنگی با مضامین مبارزه با مواد مخدر و میزگردهای تخصصی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد برگزار می‌شود.

فرماندار شهرستان اسفراین نیز در این نشست گفت: در حال حاضر 7 کلینیک ترک اعتیاد خصوصی و یک کلینیک دولتی در این شهرستان فعال است.

محمد محمدزاده با بیان اینکه در سال گذشته در مجموع 25 جلسه آموزش پیشگیری از اعتیاد برای والدین در شهرستان اسفراین برگزار شده است اظهار داشت: علاوه بر این در سال گذشته 4 نمایشگاه آشنایی با مضرات مواد مخدر نیز در این شهرستان برگزار شده است.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 22 کلاس آموزشی افزایش آگاهی در مقابل مواد مخدر، در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مدارس این شهرستان برگزار شده است.

در پایان این همایش از 30 نفر از معتادانی که تحت درمان قرار گرفته و مبادرت به ترک اعتیاد کرده بودند تجلیل به عمل آمد.