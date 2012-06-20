به گزارش خبرنگار مهر، معلولان مانند سایر افراد این حق را دارند که بتوانند به راحتی در خیابان ها، معابر و ساختمان ها تردد کنند و در این خصوص با مشکل و مانعی مواجه نباشند.

به رغم این امر، کرج از جمله مناطقی است که مناسب سازی فضاها برای تردد معلولان در آن پیشرفت قابل توجهی نداشته و شاهد کم توجهی دستگاه ها به این امر هستیم.

به دنبال این کم توجهی، شاهد هستیم که معلولان در کرج در زمان حضور در خیابان ها، ساختمان ها و معابر، مشکلات جدی برای تردد دارند و در بسیاری از موارد برای تردد به کمک دیگران نیازمند هستند.

کمتر موردی را شاهد هستیم که مناسب سازی برای تردد معلولان در کرج در خصوص آن لحاظ شده باشد که این امر، مشکلات معلولان را دوچندان می کند.

زمینه های مناسب سازی فضا برای تردد و عبور و مرور معلولان، طیف وسیعی از محل ها، مکان ها و موقعیت ها را در برمی گیرد که در خصوص اکثر آنها مناسب سازی محقق نشده است.

در طراحی بخش قابل توجهی از ادارات نیز مناسب سازی صورت نگرفته است

نامناسب بودن فضاها برای تردد معلولان در کرج، تنها مربوط به خیابان ها و معابر نیست و در طراحی بخش قابل توجهی از دستگاه ها و ادارات نیز اهمیت مناسب سازی لحاظ نشده و این امر صورت نگرفته است.

به عنوان مثال، اکثر ادارات و دستگاه ها در کرج رمپ مناسبی برای تردد معلولان ندارند و اگر معلولان به عنوان ارباب رجوع به این محل ها مراجعه کنند، معمولا برای تردد نیازمند کمک دیگران خواهند بود.

همانگونه که گفته شد، زمینه های مناسب سازی فضا برای تردد و عبور و مرور معلولان، طیف وسیعی از محل ها، مکان ها و موقعیت ها را در برمی گیرد که از میان آنها می توان به پیاده روها، خط کشی های خیابان، پل های عابر و رمپ ها اشاره کرد.

اغلب پیاده روهای کرج به گونه ای هستند که تردد برای معلولان در آنها مشکل است و این امر در خصوص خط کشی های خیابان ها، پل های عابر و رمپ ها نیز صدق می کند.

خط کشی های خیابان ها به گونه ای نیستند که معلولان بتوانند با سهولت در آنها تردد کنند و اغلب پل های عابر نیز برای استفاده معلولان مناسب سازی نشده اند ضمن اینکه اختلاف سطح زیاد در بخش های مختلف معابر و خیابان ها و ناهموار بودن سطح معابر و خیابان ها از دیگر مشکلات در این زمینه است.

حتی پ لهای مکانیزه از جمله پل چهارراه طالقانی نیز به گونه ای طراحی نشده که همه معلولان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

دستگاه های خودپرداز و تلفن کارتی نیز مناسب سازی نشده اند

حتی دستگاه های خودپرداز کرج نیز به گونه ای طراحی نشده اند که همه معلولان بتوانند از آنها استفاده کنند و این امر در خصوص دستگاه های تلفن کارتی نیز صدق می کند.

پله های داخل ساختمان های عمومی و شخصی و دستشویی ها از دیگر مواردی است که در خصوص آنها ضرورت مناسب سازی شدن برای تردد معلولان در نظر گرفته نشده است.

البته مشکلات در این زمینه، محدود به این موارد نیست و با نگاهی به گوشه و کنار کرج شاهد مناسب سازی نشدن بسیاری از فضاها برای تردد معلولان هستیم.

با توجه به این کاستی ها در کرج، به تازگی یک کارگاه آموزشی مناسب سازی فضاها برای تردد معلولان در کرج با همکاری اداره کل بهزیستی و انجمن حمایتی نعناع برگزار شده است.

این کارگاه آموزشی برای کارشناسان ذیربط برگزار شده و یک استاد از کشور ژاپن در آن، تجربیات و راهکارهای کشور ژاپن در زمینه مناسب سازی فضاها برای تردد معلولان را بیان کرده است.

استاد ژاپنی کارگاه آموزشی نحوه مناسب سازی فضا برای تردد معلولان در کرج گفت: معلولان باید بتوانند مانند سایر افراد در خیابان ها و ساختمان ها تردد کنند و کشور ژاپن از سال ها قبل، امر مناسب سازی فضا برای تردد معلولان را مد نظر قرار داده و اقدامات مورد نیاز در این خصوص صورت گرفته است.

تراشیما کااورو ادامه داد: در این زمینه استانداردها و مقرراتی تعریف و طبق آنها عمل می شود تا بتوانیم زمینه های تسهیل تردد برای معلولان در خیابان ها و ساختمان ها را فراهم کنیم ضمن اینکه لازم است شرایطی فراهم کنیم تا معلولان بتوانند مانند سایر افراد در جامعه فعالیت داشته باشند که یکی از لازمه های این امر، مناسب سازی فضا برای تردد آنها است.

وی افزود: به دنبال درک اهمیت مناسب سازی فضا برای تردد معلولان، این مناسب سازی برای سال ها برغم نداشتن پشتوانه رسمی و قانونی، در ژاپن دنبال شد و به تدریج، قوانین و مقررات لازم نیز به وجود آمد تا توانستیم شرایط را به حالتی برسانیم که مناسب سازی با جدیت در ژاپن دنبال شود و این امر همچنان پیگیری می شود.

این استاد ژاپنی گفت: اقدامات مربوط به مناسب سازی فضا برای معلولان باید در زمینه های مختلف صورت گیرد که یکی از این زمینه ها مربوط به مناسب سازی فضا برای تردد معلولان در ساختمان های دولتی و ایستگاه های مترو بر اساس اصول و خط مشی مربوط به مناسب سازی فضا است.

اجباری کردن رعایت استانداردها از مهم ترین ضرورت های مناسب سازی است

کااورو ادامه داد: اجباری کردن رعایت استانداردهای فضاسازی برای معلولان در ساختمان سازی و تعیین استانداردهای لازم برای ساختن ایستگاه مترو، خیابان و پارک از مهمترین ضرورت ها برای تحقق مناسب سازی است ضمن اینکه مناسب سازی نشدن فضاهای شهری مانع حضور معلولان در فعالیتهای اجتماعی می شود و این امر باید از سوی دستگاه های ذیربط ایران مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: لازم است شرایطی فراهم شود تا معلولان نیز بتوانند مانند سایر افراد در مکانها تردد کنند و در فعالیتهای اجتماعی مانند دیگران شرکت کنند. اگر سطح شهرها، ساختمانها و وسایل رفت و آمد، عاری از موانع تسهیل تردد معلولان باشد، معلولان نیز می توانند مانند سایر افراد از آنها استفاده کنند و توجه به این امر اهمیت فراوانی دارد.

این استاد ژاپنی گفت: لازم است مسئولان و شهروندان مقدمات حضور معلولان در جامعه را فراهم کنند و با از بین بردن موانع تسهیل تردد معلولان، آنها می توانند به تنهایی تردد کنند و کارهای خود را خود انجام دهند. به عنوان مثال، مناسب سازی فضاها باعث می شود تا معلولان بتوانند با ویلچر سوار اتوبوس شوند و نبودن اختلاف سطح در قسمت ورودی ساختمانها نیز باعث می شود که معلولان بتوانند از این ساختمانها استفاده کنند.

استاد ژاپنی کارگاه آموزشی مناسب سازی فضاها برای تردد معلولان در کرج ادامه داد: همچنین وجود سرویس بهداشتی ویژه معلولان نیز کمک می کند تا آنها بابت حضور در سطح جامعه نگرانی نداشته باشند ضمن اینکه سنگفرش کردن پیاده روها با موزاییکهای بریل، رنگ کردن مناطق تردد معلولان در خیابانها و معابر، کاهش اختلاف سطح بخشهای مختلف معابر و خیابانها و تعبیه کردن علائم صوتی برای عبور روشندلان در کنار چهارراه ها از مهمترین راهکارهای تسهیل تردد معلولان است.

وی گفت: ایمن بودن فضاها برای تردد معلولان، قابلیت وارد شدن معلولان به داخل ساختمانها، ادارات، موسسات و ... و مجهز بودن ساختمانها به سرویسهای بهداشتی ویژه معلولان ضرورت و اهمیت فراوانی دارد.

روش ها و ضرورت مناسب سازی فضاها برای مردم نیز تبیین و فرهنگسازی شود

رئیس انجمن حمایتی نعناع نیز گفت: لازم است روش ها و ضرورت مناسب سازی فضاها برای تردد معلولان، برای مردم نیز تبیین و در این خصوص فرهنگسازی شود و به کمک این مناسب سازی می توانیم زمینه های افزایش حضور معلولان در فعالیت های اجتماعی را فراهم کنیم. محمد پاشایی ادامه داد: دوره های مناسب سازی فضا برای تردد معلولان باید برای کارشناسان و دست اندرکاران و مردم برگزار شود تا همه با روشهای مناسب سازی در زمینه یادشده آشنا شوند و اهمیت برگزاری این دوره ها برای مردم، کمتر از اهمیت برگزاری این دوره ها با کارشناسان و دست اندرکاران امر نیست و باید در برنامه های خود به این امر توجه کافی داشته باشیم. وی افزود: باید زمینه هایی را فراهم کنیم تا مردم نیز از اهمیت تعیین کننده مناسب سازی فضا برای تردد معلولان در جامعه مطلع شوند زیرا پس از تحقق این امر، مردم نقش بیشتری در کمک به مناسب سازی خواهند داشت ضمن اینکه مناسب سازی فضا برای تردد معلولان باید در خصوص همه فضاها از جمله فضاهای خیابانی و ساختمانی دنبال شود و نقش دستگاه های ذیربط در این خصوص بسیار مهم و تعیین کننده است. رئیس انجمن نعناع در خصوص خط کشی های خیابان های استان البرز نیز گفت: نیازهای معلولان در خط کشی خیابان های استان البرز دیده نشده است و این امر، مشکلات فراوانی برای این افراد به همراه دارد. یکی از نیازهای بسیار مهم معلولان، ایمن بودن تردد آنها در خیابان ها است و یکی از لازمه های این امر نیز وجود خط کشی های مناسب است. پاشایی ادامه داد: خط کشی های خیابان های استان البرز برای تردد معلولان در این استان مناسب سازی نشده که این امر باعث می شود که تردد معلولان در این خیابان ها با مشکل و مانع مواجه باشد. لازم است دستگاه های ذیربط در این استان تلاش کنند تا خط کشی خیابان های البرز مناسب سازی شوند تا معلولان بتوانند بدون دغدغه در این خیابان ها تردد کنند و در این خصوص نگرانی نداشته باشند. وی افزود: انجمن نعناع، یک سازمان غیر دولتی در استان کاناگاوا در کشور ژاپن و از حمایت کنندگان معلولان ایران است.

انجمن نعناع در جهت حمایت از معلولان جسمی حرکتی فعالیت می کند. این انجمن در جهت حمایت از معلولان جسمی حرکتی و با هدف رفع نیازها و مشکلات و معضلات زندگی فردی و اجتماعی معلولان فعالیت می کند.

رئیس انجمن نعناع گفت: یکی از اهداف این انجمن، جمع آوری و ارسال لوازم مورد نیاز معلولان همچون تخت طبی، ویلچر، تشک مواج و همچنین ارتقای سطح آگاهی های علمی معلولان به روش های مختلف است. همچنین از اهداف بلندمدت این انجمن می توان به تاسیس مرکز فیزیوتراپی با همیاری متخصصان مربوطه اشاره کرد.

امید است همه دستگاه ها و ادارات استان البرز و کرج، مناسب سازی همه فضاها برای تردد معلولان را با جدیت دنبال کنند و در آینده نزدیک، شاهد یک تحول قابل توجه در این خصوص باشیم.

شعار دادن و تکالیف را به گردن دیگران انداختن در زمینه مناسب سازی فایده ای ندارد

شعار دادن و تکالیف را به گردن دیگران انداختن در این زمینه، فایده ای ندارد و هر دستگاهی باید به ضرورت های لازم برای تحقق مناسب سازی توجه کند و به سهم خود در این خصوص بکوشد.

مناسب سازی در این زمینه نباید محدود به خیابانها و معابر باشد و باید همه ساختمان ها از جمله ساختمان های عمومی مثل ادارات و ساختمان های مسکونی و شخصی بر اساس توجه به ضرورت مناسب سازی برای تردد و استفاده معلولان احداث شوند.

مناسب سازی کردن آندسته از خیابانها، معابر و ساختمان های عمومی و مسکونی که قبلا ساخته شده اند، از دیگر ضرورت های مهم در این زمینه است.

همچنین همه تجهیزات، وسایل و دستگاه ها از جمله خودپردازها و تلفنهای کارتی نیز باید به گونه ای ساخته شوند که همه معلولان بتوانند از آنها به راحتی استفاده کنند.

تحقق اهداف در این زمینه کمک می کند تا افراد معلول نیز مانند سایر افراد بتوانند در جامعه حاضر شوند و فعالیتهای اجتماعی داشته باشند.

معلولان شامل مواردی از قبیل معلولان جسمی حرکتی، نابینایان و ناشنوایان هستند و باید با همکاری دستگاه ها زمینه های حضور آنها در جامعه و شرکت آنها در فعالیت های اجتماعی فراهم شود.

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