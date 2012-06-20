پافشاری رئیس پردیس بر موضع این دانشگاه/ شهرداری امتیازات را قبل از اجرای پروژه بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دکتر منوچهر گرجی انارکی ظهر سه شنبه در محل دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در کرج در حالی برگزار شد، که محور پرسش خبرنگاران در خصوص چالش بین شهرداری و این مجموعه دانشگاهی در مورد پروژه مهرویلا دنبال شد.

گرجی در این مورد با بیان اینکه درباره زمینهای پردیس کشاورزی دیدگاهی در شهر حاکم است، اظهار داشت: این اراضی از زمینهای مرغوب و حاصلخیز است و هر هکتاری که بی حساب و کتاب از آنها کاسته شود، ضربه ای جدی به شهر می زند.

وی گفت: به ازای هر ایرانی دو دهم هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که بر اساس تحقیقات موسسه تحقیقات آب و خاک حدود 10 درصد از این اراضی از زمینهای درجه یک محسوب می شو؛ با احتساب این میزان، چیزی حدود دو صدم هکتار معادل 200 متر مربع سرانه هر ایرانی از زمینهای کشاورزی است.

گرجی افزود: این سرانه با افزایش جمعیت به ازای هر نفر کمتر هم می شود، اما مقدار زمینها بیشتر نمی شود که این امر نیازمند توجه بیشتری است.

گرجی در ادامه با تایید بر تعامل با شهرداری اذعان داشت: از طرفی به تعامل برای گسترش شهر و رفاه مردم معتقدیم و واگذاری 150 هکتار از زمینهای این مجموعه نیز گواه این مدعاست.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد: اگر جایی کاری حیاتی انحام شود، ما اهل تعامل هستیم و اصولی فکر می کنیم.

وی گفت: هر اقدامی راهکاری قانونی دارد و و واگذاری زمین برای شروع عملیات اجرایی تونل مهرویلا نیز از طریق قانون قابل حل است.

وی اظهار داشت: اما این روش کار نیست که پروژه ای به قول دوستان از دوسال پیش آغاز شده باشد و امروز به دنبال کارهای واگذاری و تحویل زمین باشند. همه جای دنیا ابتدا مسایل مطرح و سپس پروژه اجرا می شود.

گرجی با تاکید بر اینکه کار قانونی پیش نمی رود، تصریح کرد: آقایان می خواهند با جوسازی کار را پیش ببرند.

وی در خصوص بحث مالی که به عنوان خواسته پردیس برای واگذاری زمین مطرح است، گفت: همان قانونی که واگذاری زمین را تکلیف پردیس می داند، همان قانون امر می کند که انجام این کار بدون هزینه، غیرقانونی است.

وی از تجربه های گذشته به عنوان نکته ای مهم یاد و تصریح کرد: تجربه خوبی از شهرداری نداریم. امضاهای زیادی از شهرداری بابت واگذاری زمین برای اجرای پروژه هایی مثل مترو، اتوبان و... در دست داریم که هیچ کدام عملی نشده است. به همین دلیل تصمیم ما این است که در این مورد قبل از تحویل زمین، امتیازات وعده داده شده را بگیرم.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: به طور کلی معتقدیم که حتی یک متر از این اراضی هم نباید از حالت کشاورزی خارج شود که به ضرر و زیان کشور است؛ مگر اینکه ضرورت ایجاب کند.

گرجی اذعان داشت: تونل مهرویلا هم از نظر ما ضرورت دارد ولی باید از مجاری قانونی دنبال شود.

وی در پاسخ به این پرسش که بر مبنای قانون تملک اراضی دولتی می تواند به شکل رایگان انجام شود، تصریح کرد: اینگونه نیست که به شکل رایگان باشد؛ ولی حرف ما این است که شهرداری امتیازات را قبل از آغاز پروژه متعهد شود.

رئیس پردیس کشاورزی در پاسخ به این سوال که اکنون چه استفاده ای از این زمین می شود، گفت: برای کارهای تحقیقاتی و کشت محصولات کشاورزی از این زمینها بهره برداری می شود و بلااستفاده نیست.

وی گفت: تونل مهر ویلا نیز ضرورت است، پس از طریق قانون آن را حل کنیم.