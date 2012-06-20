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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۱

مخاطبان رادیو البرز میهمانان برنامه "بخوان به نام او" در جشن مبعث شدند

مخاطبان رادیو البرز میهمانان برنامه "بخوان به نام او" در جشن مبعث شدند

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز مبعث پیامبر(ص) شنوندگان برگزیده رادیو البرز با حضور در محوطه باز این رادیو در برنامه زنده "بخوان به نام او" حاضر شدند و این مناسبت را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز مبعث پیامبر اعظم، محمد مصطفی(ص) مراسم جشن مخاطبان رادیو البرز در محوطه فضای باز این رادیو تحت عنوان وِیژه برنامه (بخوان به نام او) به صورت زنده و با مشارکت شنوندگان برنامه به روی آنتن رفت.

 
 
این برنامه با تلاوت آیات قرآن، سرود جمهوری اسلامی، دف نوازی هنرمندان البرز، گپی با مدعوین، اجرای موسیقی زنده توسط پیام حصیری، اجرای مسابقه مهارتهای از یاد رفته و با پخش موسیقی و .. لحظاتی شاد را همزمان با مبهث پیامبر برای شنوندگان برنامه رقم زد.
 
 
همچنین ارتباط رو در رو مخاطبان با برنامه سازان و تشویق آنان به ارائه ایده های خود به این شبکه رادیویی از دیگر اهداف این جشن بزرگ بود.
 

در پایان این مراسم به برگزیدگان بخش های مختلف مسابقات و حاضران در جشن به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
کد مطلب 1630470

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