"اولگ بلوخین": مقابل انگلیس چیزی برای از دست دادن نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، اوکراین، یکی از دو میزبان چهاردهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، امشب در دونتسک با انگلیس در گروه D رقابت‌ها دیدار می‌کند و فقط در صورت پیروزی است که می‌تواند به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.

"اولگ بلوخین" در خصوص این دیدار اظهار داشت: ما باید انگلستان را به عنوان سردمدار فوتبال قهرمانی اروپا بشناسیم اما آنها همچنین مشکلاتی دارند و آنهم این است که فشار روی تیم‌‎شان است.

سرمربی اوکراین افزود: این فشار روی دوش آنهاست اما ما چنین مشکلی را نداریم. برای همین انگلیسی‌ها عصبی و آشفته هستند در حالیکه ما چیزی برای از دست دادن نداریم. آنها یکی از تیم‌هایی هستند که خیلی‌ها انتظار دارند راهی دیدار پایانی شوند اما کسی از ما انتظار معجزه ندارد.

رقابت‌های جام ملت‌های اروپا با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی از 19 خرداد به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین آغاز شده و تا 11 تیرماه ادامه پیدا می‌کند.