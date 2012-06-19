ضرورت تجهیز سالنهای وزنه برداری مازندران

عباس رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش زیرساختها و توجه به تجهیز سالن های وزنه برداری استان، از عوامل موثر در رشد وزنه برداری شهرهای مختلف مازندران است.

وی افزود: باید تلاش کنیم شهرهای کم برخوردار از امکانات وزنه برداری را نیز به جدیدترین امکانات این رشته مجهز کنیم.

رئیس هیئت وزنه برداری مازندران از برگزاری لیگ استان با عنوان بزرگداشت حسین توکلی قهرمان المپیک ۲۰۰۰ سیدنی خبر داد.

وی اظهار داشت: پس از برگزاری دو دوره لیگ مازندران ، سومین دوره این مسابقات با دقتی افزون تر در رده سنی نوجوانان و جوانان و در دو مرحله برگزارخواهد شد.

وی بیان داشت: مرحله رفت این رقابتها در ساری و مرحله برگشت به میزبانی بهنمیر برگزار خواهد بود که زمان دقیق برگزاری این رقابت ها به زودی اعلام خواهد شد.

رئیس هیئت وزنه برداری مازندران گفت: هدف اصلی برگزاری این مسابقات، رونمایی از استعداد های جدید از طریق در اختیار گذاشتن فضایی تازه برای رشد و پیشرفت این ورزشکاران است.

رحیمی ادامه داد: دوره اول لیگ وزنه برداری مازندران با نام یادواره رمضانعلی تیموری و دومین دوره لیگ با هدف نکوداشت منوچهر برومند برگزار شد و سومین دوره این لیگ با هدف بزرگداشت حسین توکلی برگزار خواهد شد.