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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۶:۰۷

عبدوس عنوان کرد:

تالابها؛ شاهکار خلقت و گنجینه طبیعت/تالاب انزلی در معرض تهدیدات مختلف

تالابها؛ شاهکار خلقت و گنجینه طبیعت/تالاب انزلی در معرض تهدیدات مختلف

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل محیط زیست گیلان با اشاره به قابلیتهای ویژه تالابها که باید جدی گرفته شده و مورد بهره مندی قرار گیرند، به تشریح عوامل تهدید کننده تالاب انزلی پرداخت و گفت: این تالاب به واسطه چشم انداز و طبیعت زیبا مکانی مهم برای گردشگری است.

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت برنامه ریزی و راههای رسیدن به توسعه پایدار گردشگری تاکید کرد و افزود: گردشگری از صنعتهای بزرگ و در حال رشد جهان است و منافع اقتصادی زیادی برای کشورها در بر داشته و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کند.

وی اظهار داشت: تالابها از مکانهای مورد توجه برای عده بی شماری از گردشگران محسوب می شوند اما به عنوان یک واقعیت نباید اثرات غیر قابل کنترل گردشگری را بر منابع طبیعی مانند تالابها فراموش کرد چون می تواند بسیاری از منابع وابسته به آن را از بین ببرد.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: طبیعت زیبا همچون تنوع جوامع گیاهی و جانوری ازقبیل تالابهای ایران به ویژه تالاب بین المللی انزلی، مکانی مناسب برای گردشگران است.

وی افزود: تالابها شاهکار خلقت، گنجینه طبیعت و زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری و گیاهان آبزی به شمار می آیند که نقش بسیار زیادی در جذب گردشگر دارند.

عبدوس با اشاره به اینکه عوامل زیادی تالاب انزلی را تهدید می کند، یادآورشد: فاضلابهای کشاورزی و صنعتی، رشد و پراکنش سریع نی و گیاه آزولا ، افزایش میزان فلزات سنگین در آب و رسوبات تالاب و غیره از جمله این عوامل است.

وی تا کید کرد: تالاب انزلی از نظر تقلیل ورود آلاینده ها به دریای خزر، زیستگاه پرندگان مهاجر و محلی، خزانه ژنتیکی، اکوتوریسم و تعدیل آب و هوا اهمیت زیادی دارد.

مدیر کل محیط زیست گیلان گفت: این تالاب به واسطه چشم انداز و طبیعت زیبا مهمترین مکان برای گردشگری محسوب می شود علاوه بر این ناحیه مزبور یک مقصد معروف گردشگری در ایران است.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت اکولوژیکی تالاب بین المللی انزلی تأکید کرد و افزود: اهداف این مدیریت شامل حفظ تنوع زیستی و توان تولیدی تالاب، اجازه بهره وری خردمندانه مردم از منابع تالاب، حفاظت از گونه های مهم و حمایت شده است.

کد مطلب 1630483

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