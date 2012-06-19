مسئولان دولتی در حوزه تولید جبران مافات نمی کنند/ همچنان منتظر حمایت هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش هندویی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سئوال جدی ما از مسئولان این است که چرا بدنبال اتفاقات و حوادث گوناگون سیاسی، اقتصادی، طبیعی و غیرمترقبه ای که از توان و اختیار و اراده تولیدکنندگان خارج بوده و برای بخش تولید اتفاق می افتد جبران مافات نمی کنند و به عواقب و تبعات زیان آور آن بدرستی نمی اندیشند.

وی افزود: بواسطه حادث شدن تورم، رکود، هدفمندسازی یارانه ها، واردات بی رویه، تحریمها، عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران که بسیار سنگین تر از حوادث غیر مترقبه از جمله طوفان و سیل بوده به کمک و یاری صنعتگران و معدنکاران نمی شتابند و آنها را به حال خود رها می کنند.

هندویی افزود: تا چه زمانی باید تولید چشم براه و منتظر منابع صندوق توسعه ملی، وجوه تکلیفی و اداره شده دولتی، منابع بانکی، وامهای بلاعوض، تسهیلات طرحهای نیمه تمام و سرمایه در گردش باشد.

وی بیان داشت: چرا از آن همه منابع صندوق ارزی طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تنها10 درصد به بخش تولید اختصاص یافت.

هندویی گفت: سه ماه از سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گذشته و همچنان منتظر حمایت مسئولان هستیم.