به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: همزمان با بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، 11 واحد تولیدی صنعتی در خراسان شمالی به بهره برداری می‌رسد.

سید ابراهیم حسینی افزود : واحدهای یاد شده با سرمایه گذاری 216 میلیارد و 31 میلیون ریال و با اشتغال زایی 365 نفر در شهرهای اسفراین، بجنورد، مانه وسملقان و شیروان به بهره برداری می‌رسد.

اتصال سه شهرک صنعتی استان خراسان شمالی به اینترنت پرسرعت

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی گفت: سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) در سه شهرک صنعتی استان راه اندازی شد.

محمدرضا باقری اظهارداشت: با پیگیری‌ها و رایزنیهای به عمل آمده با شرکت مخابرات خراسان شمالی، شهرک صنعتی شماره 1 بجنورد، شهرک صنعتی شیروان و شهرک صنعتی اسفراین به سرویس اینترنت پرسرعت مجهز شدند.

وی گفت: با راه اندازی این سرویس، کلیه واحدهای صنعتی مستقر در این سه شهرک صنعتی می‌توانند با مراجعه به امور مشترکین شرکت مخابرات استان از این امکان استفاده نمایند.

وی ادامه داد :شهرک صنعتی اسفراین سومین شهرک صنعتی در استان خراسان شمالی است که پس از شهرک صنعتی شماره 1 بجنورد، و شهرک صنعتی شیروان، امکان اینترنت پرسرعت در آن برقرار گردید و با اقدامات انجام شده پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک سرویس اینترنت پرسرعت برای کلیه شهرک‌های صنعتی فعال استان خراسان شمالی راه اندازی شود.

آغاز عملیات اجرایی احیای بافت فرسوده اسفراین

طی مراسمی با حضور استاندار خراسان شمالی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان اسفراین و جمعی از مسئولین محلی و مالکین بافت فرسوده شهر اسفراین، عملیات اجرائی احیای بافت فرسوده اسفراین آغاز شد.

برپایه این خبر، پروژه الگو که در 6.8 هکتار توسط پیمانکار اجرا خواهد شد دارای سه طبقه بالای پیلوت است.

در اجرای طرح احیای بافت فرسوده اسفراین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، فرهنگی، پذیرایی، گردشگری و فضای سبز نیز در نظر گرفته شده است.

استاندار خراسان شمالی مساحت بافت فرسوده شهر اسفراین را که در قالب این طرح باید احیا شود، 105 هکتار اعلام کرد.