بهره برداری از فاز دوم مجتمع تفریحی توریستی گنجنامه

سعید ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 120 طرح تهیه شده برای این مجتمع، تاکنون 50 طرح به انجام رسیده که فار سه در بحث اقامتی و اسکی نیز سال آینده به پایان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه از بین طرحهای تهیه شده 13 طرح ابتکاری است، اظهار داشت: سه چهارم سرمایهگذاریهای پروژهها به صورت نقدی و مابقی با دریافت تسهیلات تامین شده که این موضوع نشاندهنده ریسکپذیری سرمایهگذاران است.
وی با بیان اینکه نبود فرهنگ گردشگری یکی از تهدیدات استان همدان محسوب میشود، عنوان کرد: باید به بحث توریست و گردشگر در استان همدان بیشتر توجه شود.
ترابیان اظهار داشت: توجه به این مقوله سبب ایجاد تحول و اشتغال در استان همدان خواهد شد.
رئیس دهکده تفریحی فرهنگی گنجنامه گفت: کمیته تبلیغاتی گردشگری استان همدان تشکیل شده و با برنامهریزیهای لازم گردشگری در همدان مانند اصفهان و سایر شهرهای کشور درونی می شود.
سعید ترابیان افزود: در مجتمع توریستی گنجنامه 17 هزار متر مربع ساخت و ساز انجام شده است.
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