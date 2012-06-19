تقدیر استادان بسیجی از نیروی انتظامی، قوه قضاییه و تیم مذاکره کننده با 5+1

به گزارش خبرنگار مهر متن کامل بیانیه به این شرح است:

شهید چمران جنگجویی پرهیزگار و معلمی متعهد بود که کشور اسلامی ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشت . حضرت امام خمینی (ره)

در آستانه سالروز دانشمند بسیجی شهید چمران و سالروز بسیج اساتید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران وشهدای افتخار آفرین جهاد علمی کشور، با توجه به شرایط خطیر امروز انقلاب اسلامی در برپایی نظام اسلامی ، تحقق دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی و تشدید منازعات نظام فزون خواه غرب در مواجهه جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل اعلام می گردد:

شهدای افتخار آفرین انقلاب اسلامی که در برپایی نظام جمهوری اسلامی "عندربهم یرزقون" اند، بیش از تجلیل و بزرگداشت یاد و نام افتخارآفرین آنان، نیازمند تحلیل راه مقدس آنان و پاسداری واستمرار از انقلاب ونظام اسلامی که محصول طیبه جانفشانی و فداکاری آنان است، می باشد.

از نیم قرن گذشته تا بحال شهدای گرانقدری در باروری درخت تنومند انقلاب اسلامی نقش آفرین بوده اند، درعرصه جهاد علمی و فکری نیز شهدای عزیزی چون آیت الله مطهری، آیت الله مفتح، شهید چمران، شهید علی محمدی، شهید شهریاری، شهید حسن تهرانی مقدم وامثالهم با درک موقعیت حساس انقلاب اسلامی و با موفقیت در جهاد اکبر و مبارزه با نظام ظالمانه حاکم بر جهان، به رسالت و نقش تاریخی خود در لبیک گویی به ندای ولی امرمسلمین اهتمام تحسین برانگیزی داشته اند.

درادامه بیانیه آمده است: ما اساتید بسیجی ضمن ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان وتمسک وتجدید میثاق با روح مقدس آنان، به همه دشمنان کینه توز بشریت یادآور می شویم که در عرصه جهاد علمی و تحول درعلوم انسانی، ضمن اهتمام در تربیت شخصیت هایی در طراز انقلاب اسلامی همچون شهید مطهری، شهید چمران و شهید شهریاری، بر توسعه و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش فرهنگ و الگوسازی از شخصیت های انقلاب؛ مصرّانه در تحقق دانشگاه اسلامی به عنوان پیش شرط تحقق تمدن اسلامی تلاش خواهیم کرد.

ولی امر مسلمین به درستی ضمن بیان آسیب هایی که جامعه ایرانی ـ اسلامی ما از آموزش علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی که مبانی آن ها مادی گری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و سکولاریسم است؛ آموزش این علوم را موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی دانستند و تأکید ویژه‌ای بر انجام رسالت تاریخی از سوی نخبگان وفرهیختگان دانشگاهی مبنی بر تحول در علوم انسانی داشته اند.

این بیانیه می افزاید: بسیج اساتید به عنوان بخشی از جامعه علمی کشور تلاش دارد در راستای ترویج فضای نقد و خارج کردن علوم رایج درکشور از شرایط تک ساحتی، با حمایت جامعه مومن دانشگاهی، مقابله جدی با حاکمیت انحصاری پارادایم پوزیتیویستی و کمی‌گرایانه علوم در همه ارکان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشور را به عنوان یک ایده علمی ومنطقی در فضای کاملا علمی و دموکراتیک در دستورکار خود قرار داده است.

در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، اهتمام جدی‌تر مسئولان نظام از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و دیگر دست اندرکاران آموزش و فرهنگ کشور برای طراحی مسیر راه تحول در علوم به ویژه علوم انسانی را بر اساس نقشه جامع علمی کشور و با استفاده از همه ظرفیت‌های صاحب‌نظران و دانشمندان برجسته حوزوی و دانشگاهی را خواستار می باشد.

ولی امر مسلمین سال 1391 را با دوراندیشی، سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری نموده اند . بسیج اساتید از مزین نمودن امسال به نام پرارزش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدردانی و استقبال کرده و اعلام می‌نماید که از تمام ظرفیت‌های خود و فرهیختگان کشور در تحقق عملی وعلمی این مهم درسطح دانشگاه ها و مراکز علمی بهره خواهد گرفت و به جد در راستای انجام رسالت انقلابی خود تلاش خواهد کرد.

بدون تردید، پیش‌نیاز تحقق منویات مقام عظمای ولایت در زمینه های سیاسی، فرهنگی واقتصادی و غلبه بر تهدیدها و تحریمهای ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران وهمچنین عبوراز پیچ تاریخی پیش رو، همدلی، هم‌فکری و همکاری همگانی است. بسیج اساتید از کلیه مدیران و نهادها و سازمانهای ذیربط، و نیز از کلیه جناح‌ها، گروه‌ها و اقشار می خواهد زیر چترپربرکت ولایت امر، و با تکیه به علم و منطق و لحاظ نمودن منافع و مصالح ملی و با عبور از اختلافات، عزم ملی را برای تقویت فضای همدلی، وحدت و همراهی جزم نمایند و در شرایط حساس تاریخی انقلاب اسلامی نقش یک پیکره واحد را به نمایش گذارند.

بسیج اساتید ضمن حمایت از انجام وظیفه نیروی انتظامی در اجرای برخورد با هنجارشکنان عفت عمومی جامعه از تمامی نهادها وسازمانهای مرتبط می خواهد، این نیروی مردمی و خدوم رادر انجام این امر مهم فرهنگی یاری کنند و خود نیز به ماموریتهای فرهنگی در برخورد با منکرات اخلاقی که از نظر دشمن پنجره ورود به عرصه فرهنگ واعتقادات جامعه جوان ایران اسلامی است ،عمل نمایند. همچنین از قوه قضائیه نیز درخواست دارد، با مدیران و مسئولانی که در شرایط و مناسبتهای رقابتی با استفاده ابزاری از حجاب زمینه نشر این پدیده شوم را فراهم می آورند ، برخورد قانونی کنند.

اساتید بسیجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از اقتدار و برخورد مدبرانه توام با درایت قوه قضائیه بویژه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه با پدیده شوم اختلاس ، نظارت و پیگیری کامل و مستمر بر روند پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و احقاق حقوق مردم و بیت المال تقدیر و قدردانی نموده وامید واثق دارد، این قوه با تداوم مشی عدالت محور خود، همان گونه که ولی امر مسلمین فرمودند، توقعات مردم را تبدیل به ایمان و اعتقاد در برخورد با مفسدان اقتصادی نمایند و در محاکمه افراد متهم ضمن مخدوش نشدن عدالت، هیچ خط قرمزی برای صاحب منصبان در نظر گرفته نشود.

اساتید بسیجی و ولایتمدار ایران اسلامی، اعمال تحریم و تهدیدات از سوی اردوگاه لیبرال سرمایه داری غرب به رهبری آمریکا و تحریک و پادویی رژیم غاصب صهیونیستی و اعمال سیاست های دوگانه نظام ظالمانه غرب را محکوم به شکست دانسته و این گونه اقدامات خصمانه و شرارت آمیز را لکه ننگی بر پیشانی تمدن سلطه گرانه غرب و بدعتی خطر ناک در مسیر جامعه بشری می داند.

بسیج اساتید همصدا با ملت یکپارچه و متحد ایران اسلامی ، ضمن محکوم نمودن دسیسه شیطانی و ضد مقاومت استکبار جهانی و حکام دست نشانده آمریکا در منطقه علیه دولت مردمی سوریه و مردم مظلوم بحرین که خواهان حفظ استقلال و تعیین سرنوشت خود می باشند از وجدانهای بیدار در جهان اسلام به ویژه علما ونخبگان می خواهد در مقابل این جنایات تاریخی به وظایف شرعی واخلاقی خود عمل کنند و به دستهای پشت پرده و دسیسه های دشمن برای القاء و ایجاد جبهه بندیهای مذهبی و قومی هوشمندی بخرج دهند ودر دام سیاسی تروریستهای مزدور که در نقش ستون پنجم آمریکا و صهیونیستها و به فرمان آنها هر روز دست جنایت و قتل عام مردم مسلمان بی گناه می زنند، گرفتار نیایند.

اساتید بسیجی و فرهیخته دانشگاهی ضمن حمایت از مواضع مقتدرانه مبتنی برمنطق، اقتدار وحکمت تیم مذاکره کننده هسته ای اعلام می دارد؛ دشمن در مقابل اراده واقتدار ایران اسلامی سر تعظیم فرود خواهد آورد و سیاست مقاومت نتیجه بخش بوده و خواهد بود. چنانکه عزم واقتدار ولی امر مسلمین و مسئولان نظام اسلامی در طول سی و سه سال گذشته انقلاب اسلامی نشان داد که درسایه راهبرد "عزت، حکمت و مصلحت " سیاست شعب ابی طالبی دشمن را با فرصت سازی و درایت، به بدر وخیبر مبدل کرده است . امروزه نیز دشمن بطور بی سابقه ای در اسارت تدبیر و اقتدارایران اسلامی گرفتار شده و التماس های مکرر و عقب نشینیهای مستمر آنها حکایت از راهبرد پیروز استقامت و پایداری ملت ایران و ناکامیها و شکستهای زنجیره ای طرح ها و توطئه های قدرت های زورگوی غربی دارد.

با تقدیر و تشکر از تلاش های مجاهدان خاموش و سربازان امام زمان ( عج ) در دستگیری عوامل تروریستی دانشمندان هسته ای، در شرایطی که ملت فهیم ایران در دوران تحقق گام های بلند در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی است از نمایندگان منتخب مجلس نهم انتظار می رود جایگاه مجلس را به عنوان عصاره فضایل ملت ، راس امور ، صحنه نمایانی از انقلاب ، افکار عمومی و سیاست های کلان کشور حفظ کرده و به توصیه های ولی امر مسلمین جهان در پرهیز از تعرض به آبروی دیگران، حفظ استقلال و سلامت وخود نظارتی مجلس و مواضع مناسب درباره تحولات منطقه، اهتمام ویژه ای را در عمل به وظیفه اصلی نمایندگی یعنی تدوین قوانین خوب و کارآمد و نظارت صحیح وموثر بر قوه مجریه اعمال نمایند.

در پایان بار دیگر با استمداد از حضرت حق، با مولا و مقتدای منتظران جهان حضرت ولی عصر (عج) و آرمان های امام راحل و شهیدان پرافتخار انقلاب اسلامی پیمان می بندیم در کسوت استاد بسیجی همواره گوش به فرمان ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مدظله العالی ) بوده و تا ظهور و برپایی تمدن اسلامی از پای نخواهیم نشست.