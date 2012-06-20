دشمن کانون خانواده را هدف گرفته است/ لزوم تبلیغ خانه به خانه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در دیدار رئیس و مدیران سازمان تبلیغات اسلامی استان قم که به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی(ره) انجام شد از این سازمان به عنوان یکی از نهادهای پربرکت یاد کرد و افزود: اهمیت سازمان تبلیغات اسلامی در این است که بنیانگذار انقلاب اسلامی و برخی بزرگان در تاسیس این سازمان نقش داشته‌اند.



وی تبلیغ برای رضای خداوند را از بهترین کارها برشمرد و با اشاره به لزوم بکارگیری جذابیت‌های تبلیغ در ترویج آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: جبهه مخالف دستگاه تبلیغاتی اسلام از شگردهای مختلفی برای تبلیغ در کانون خانواده که هسته تشکیل دهنده جامعه است استفاده می‌کند تا در خانه‌ها حضور فعالی داشته باشد.



رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به وجود تفکر بت پرستی در برخی کشورها تصریح کرد: وقتی شیطان، بت پرستی را رواج داد، کاری کرد که مردم بت‌ها را به خانه‌هایشان بردند تا همیشه نمادی از تبلیغ شیطانی در خانه‌ها مجسم باشد و وقتی چنین مجسمه‌ای در خانه‌ها پیدا شد آسیب‌های دیگری به وجود می‌آید.



حجت‌الاسلام سعیدی نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد کلیساهای خانگی هشدار داد و از مسئولان فرهنگی به خصوص سازمان تبلیغات اسلامی خواست که در زمینه ترویج آموزه‌های دینی و اعتقادی پیشرو باشد.



وی با بیان اینکه برخی از خانواده‌ها در معرض آسیب هستند، خواستار اجرای طرح‌های تبلیغی کارآمد برای پوشش دادن این خانواده‌ها شد و گفت: حضور روحانیون در کانون خانواده‌ها برای ترویج مسائل اعتقادی و بیان احکام شرعی بهترین نوع تبلیغ است که اثرگذاری خوبی دارد.



امام جمعه قم با تقدیر از تلاش‌های مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، بر لزوم حمایت بیشتر از این سازمان برای تقویت برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی شد.



در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به ارائه گزارشی از فعالیت‌های یک ساله این سازمان و چالش‌های تبلیغ دین پرداخت.