استقبال مبلغان حوزه از طرح هجرت کوتاه مدت/ فعالیت یکصد مبلغ اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حسن نبوی با اشاره به آمار اعزام مبلغان گفت: هم اکنون 3175 روحانی از مبلغان توانمند حوزه‌های علمیه در قالب اعزام بلند مدت هجرت در سراسر کشور حضور دارند.



وی همچنین گفت: در سال گذشته حدود 20 هزار نفر در قالب اعزام کوتاه مدت هجرت در مناسبت‌های مختلف تبلیغی از سوی این معاونت اعزام شدند.



معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه گفت: از این تعداد، حدود سه هزار نفر در مناسبت تابستان، هشت هزار و 500 نفر در محرم‌الحرام، 6 هزار نفر در ماه مبارک رمضان و 2 هزار نفر هم در دهه سوم ماه صفر اعزام شدند.



مسئول مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ اظهار داشت: این حجم از اعزام در حالی صورت گرفت که ما دچار بحران بودجه بودیم و با تلاش و همت مجموعه معاونت تبلیغ در این حد اعزام صورت گرفت.



وی تصریح کرد: نکته قابل توجه در این زمینه این است که علیرغم اینکه در برخی از این مناسبت‌ها، اعزام بدون حق‌التبلیغ صورت گرفت ما با استقبال طلاب مواجه شدیم که به شدت علاقمند به اعزام بودند.



رصد و بررسی ادیان و فرق مختلف



حجت الاسلام نبوی با اشاره به برخی از فعالیت‌های اداره فرق و ادیان این معاونت گفت: در این اداره فعالیت‌های ارزشمندی در خصوص رصد و بررسی ادیان و فرق مختلف انجام می‌شود.



معاون تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه‌های علمیه بیان داشت: اداره مطالعات و پژوهش های تبلیغی این معاونت مجموعه‌ای کاربردی از روش ها و مهارت های نوین تبلیغ تدوین کرده‌اند که آماده چاپ هستند و بزودی در اختیار مبلغان قرار خواهد گرفت.



وی در همین زمینه تصریح کرد: در اداره تامین منابع تبلیغی این اداره کل، طرح جامعی برای تامین مباحث مورد نیاز مبلغان با توجه به مخاطبان مختلف و ابزارهای گوناگون ارتباطی تهیه و تدوین شده است.



مولف کتاب مدیریت اسلامی بیان داشت: یکی از فعالیت‌های قابل توجهی که در اداره امور رسانه‌های این معاونت صورت گرفته، مجله مبلغان است که تاکنون 150 شماره از آن عرضه شده است و به دلیل استقبال مخاطبان، به خودکفایی رسیده و بدون وابستگی مالی به حوزه علمیه اداره می‌شود.



فعالیت بیش از بیش از 100 مبلغ اینترنتی



معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: هم اکنون بیش از 100 مبلغ اینترنتی با نظارت اداره امور رسانه‌های این معاونت در سطح اینترنت به تبلیغ مشغول هستند.



وی درباره شیوه حضور مبلغان در اینترنت گفت: مبلغان اینترنتی با وبگردی و حضور در سایتهای مختلف ضد اسلامی در عرصه اینترنت به تبلیغ مشغول هستند.



این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پایگاه ذی‌طوی اظهار داشت: ذی طوی از پایگاه‌های اینترنتی این معاونت است که در پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال که مهرماه سال 90 برگزار شد، در بخش پایگاه‌های مروج اندیشه های انقلاب اسلامی و اندیشه های امام و ولایت فقیه رتبه اول را کسب کرد.



وی تصریح کرد: این پایگاه که حدود یک سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد توانسته است با جذب مخاطبان زیادی از اقشار مختلف بویژه جوانان جایگاه قابل قبولی در بین کاربران اینترنت پیدا کند.



تولید نرم افزارهای فاخر



مسئول مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ همچنین اظهار داشت: در واحد نرم‌افزارهای دینی این معاونت چندین نرم‌افزار فاخر تولید شده است که مورد توجه کاربران قرار گرفته‌اند.



وی گفت: نرم‌افزار فیش تبلیغ که در پنجمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال رتبه دوم را کسب کرد، نرم‌افزار مجله مبلغان، نرم‌افزار محاسبه‌گر خمس و سفیر دانش برخی از تولیدات نرم‌‌افزاری این معاونت می‌باشند.



فعالیت 125 مدرسه امین در کشور



معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه‌های علمیه اظهار داشت: مدارس وابسته به حوزه که تحت عنوان مدارس امین مشغول فعالیت هستند از جمله فعالیت‌های اداره همکاری‌‌های تبلیغی است که با استقبال مسئولان و اقشار مختلف مردم روبرو است.



وی تاکید کرد: در حالی آمار این مدارس از 26 مدرسه به 125 مدرسه در سال 90 رسید که به عنوان مثال تنها در استان فارس درخواست و آمادگی راه‌اندازی 400 مدرسه را داشتیم.



این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: سرعت درخواست و راه‌اندازی این مدارس در استان‌های مختلف مانند تهران، گیلان و فارس بسیار بالا بود تا جایی که مجبور شدیم پیش‌شرط هایی را برای تامین مبلغ و امکانات مختلف برای ارتقاء کمی و کیفی توام در این زمینه قرار دهیم.



وی با اشاره به آثار مثبت تربیتی و فرهنگی این مدارس تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم آمار مدارس امین در سال آینده به بیش از 500 مدرسه افزایش یابد.



حضور مبلغان به عنوان مشاور فرهنگی همراه با کاروان‌های ورزشی تیم‌های ملی



حجت‌الاسلام نبوی بخش دیگری از فعالیت‌های اداره همکاری‌های تبلیغی را همکاری با مراکز علمی عنوان کرد و گفت: در این زمینه قراردادهای مختلف علمی در زمینه آموزشی، تامین محتوا، تامین استاد و مبلغ داریم که از جمله می‌توان به همکاری با آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد.



وی درباره همکاری با وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با این وزارت نامه صورت گرفت، قرار است مبلغان توانمند حوزه علمیه که دارای تخصص‌های مختلف ورزشی نیز هستند به عنوان مشاور فرهنگی همراه با کاروان‌های ورزشی تیم‌های ملی اعزام شوند.



معاون تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه‌های علمیه گفت: اعزام مبلغان ورزشکار به همراه تیم‌های ملی در قالب طرحی صورت می‌گیرد که از سوی معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با هدف ارتقاء سطح فرهنگی و معنوی ورزشکاران و بهسازی فضای اخلاقی فضاهای ورزشی انجام خواهد شد.