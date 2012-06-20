حفظ شان خبرنگاران وظیفه مدیران و فعالان رسانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست هم اندیشی رسانه های استان قزوین سه شنبه شب با حضور محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مهدی رمضانی معاون فرهنگی ارشاد، حجت الاسلام علی رمضانی مدیر کانون های فرهنگی استان، علی علیمحمدی رئیس خانه مطبوعات و جمعی از فعالان رسانه ها، مدیران مسئول، سردبیران مطبوعات و رسانه ها و خبرگزاری های استان در سالن کنفرانس اداره ارشاد برگزار شد.

علی علیمحمدی در این نشست گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری همه باید دست به دست هم دهند تا حمایت از کالای ایرانی محقق شود.

وی افزود: برای فرهنگ سازی در خرید کالای ایرانی رسانه های می توانند نقش مهمی ایفا کنند و گرایش مردم به مصرف محصولات داخلی را ترغیب کنند.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین تصریح کرد: در زمینه مواد مخدر و بیان پیامدهای ناگوار آن هم رسانه ها باید به کمک خانواده ها بشتابند و با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی هوشیاری جامعه را بیشتر کنند.

علیمحمدی یادآورشد: آمارها بیانگر کاهش سن اعتیاد است که این موضوع نگران کننده باید از سوی رسانه ها مورد تحلیل کارشناسی قرار گیرد و با ارائه راهکارهای منطقی از تداوم این حرکت جلوگیری شود.

وی صیانت از جایگاه خبرنگاران در کشور را وظیفه ای ملی خواند و بیان کرد: ضرب و شتم خبرنگاری در استان مازندران حادثه ای تاسف بار و ناراحت کننده است که باید از سوی مسئولان ذیربط پیگیری شود تا حرمت این افراد پر تلاش و خدمتگزار شکسته نشود.

رئیس خانه مطبوعات در خصوص رعایت امر به معروف از سوی فعالان رسانه ای استان نکاتی را متذکر شد.

حجت الاسلام علی رمضانی مدیر کانونهای فرهنگی مساجد استان قزوین هم از رسانه ها خواست به عنوان چشمان تیزبین جامعه به فریضه های دینی مانند نماز و امر به معروف بیشتر بپردازند و ضرورت آن را در جامعه تبیین کنند.

در این نشست مدیران مسئول و سردبیران رسانه های گروهی استان دیدگاههای خود را در خصوص راههای رسانه ای شدن معضلات اعتیاد و حمایت از تولیدات ملی و نیز امر به معروف و نهی از منکر مطرح کردند.