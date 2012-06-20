به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو با استفاده از قرارداد بین کمیته‌های ملی المپیک ایران و فرانسه در نظر دارد یک اردوی تمرینی 10 روزه را در پاریس پشت سر بگذارد.

براساس این گزارش، شورای برون مرزی وزارت ورزش با این سفر موافقت کرده و تیم ملی با چهار تکواندوکار 14 تیرماه راهی پاریس می‌شود. قرار است چند روز از تمرین به صورت مشترک با ملی پوشان فرانسه برگزار شود.

کوروش رجلی و علیرضا نصرآزادانی، دو تکواندوکاری هستند که در این سفر محمد باقری معتمد و یوسف کرمی را همراهی خواهند کرد. فریبرز عسگری و علی محمد بسحاق نیز کار هدایت تیم چهار نفره تکواندوی کشورمان را برعهده دارند.

کمپ تمرینی فرانسه یکی از مجهزترین کمپ‌های تمرینی در جهان است و ملی پوشان تکواندوی کشورمان می‌توانند قبل از اعزام به بازی‌های المپیک 2012 لندن یک دوره تمرینی خوب را پشت سر بگذارند.

قابل ذکر است تیم ملی تکواندو با سه نماینده در بخش آقایان و بانوان راهی بازی‌های المپیک خواهد شد.