امروز روابط عمومی یک علم است/ نشریات دانشجویی فعال شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد جواد جعفری در جمع مدیران و مسئولان روابط عمومی‌ها و دفاتر فرهنگ اسلامی منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باید با تکیه بر دانش و علوم روز دنیا در تقویت دو حوزه فرهنگی و روابط عمومی بکوشیم چراکه روابط عمومی امروز یک علم است.

وی با تاکید بر حمایت از نشریات دانشجویی ادامه داد: باید با حمایت و همکاری دو حوزه فرهنگی و روابط عمومی در دانشگاه‌ها در مسیر فعال‌سازی و تقویت نشریات دانشجویی بکوشیم؛ چرا که دانشگاه‌ها با وجود نشریات دانشجویی فعال و پویا نمود پیدا می‌کنند.

عندلیب، مسئول امور فرهنگی منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این همایش گفت: حدود یک سال است که نشریات دانشجویی منطقه 11 فعالیت زیادی نداشته و با حمایت و همکاری دفاتر فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه‌ها باید سعی در فعال‌سازی این نشریات داشته باشیم و در سطح کشور درخشان ظاهر شویم.

وی با معرفی زینب عزیزی به عنوان دبیر کمیته نشریات منطقه 11 ادامه داد: نشریات دانشجویی باید مجوز شورای فرهنگی واحد را داشته و مصوب باشند؛ ضمنا به صورت منظم و به عنوان فصل نامه با معرفی سردبیر مشخص و اعضای فعال منتشر شوند.

شایان ذکر است، جلسه مشترک مدیران و مسئولان روابط عمومی‌ها و دفاتر فرهنگ اسلامی منطقه 11 به ریاست دبیر منطقه 11 و مسئول امور فرهنگی این منطقه برگزارشد وعلاوه بر مسئله نشریات دانشجویی و فعال‌سازی آن بر موضوعاتی از قبیل برگزاری جلسات منظم، برگزاری کارگاه‌های عمومی و تخصصی، بازدید و ارزیابی دفاتر روابط عمومی منطقه، بازدید از دفتر روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری آنا و حضور در نمایشگاه‌ها و سمینارهای مرتبط به حوزه روابط عمومی تاکید شد.