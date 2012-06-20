سفر هیئت روسی به خوزستان را فقط برخی رسانه ها پوشش دادند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئتی از استان آستارا خان دوشنبه شب برای افزایش مبادلات تجاری با استان خوزستان وارد این استان شدند و در اولین روزی کار خود برنامه های مختلفی داشتند که تنها خبرنگاران برخی خبرگزاریها و صدا و سیما مجاز به حضور در این نشستها بودند و خبرنگاران رسانه های دیگر از پوشش خبری همه برنامه ها محروم شدند.

البته برای جلسه عصر سه شنبه هیئت روسی با تجار استان خوزستان در تماسی از سوی استانداری خوزستان، خبرنگار مهر نیز برای پوشش این برنامه دعوت شد ولی هنگام حضور خبرنگار مهر در این جلسه که در گرمای شدید و گرد و غبار 45 برابر حد مجاز برگزار شد، مسئولان روابط عمومی استانداری خوزستان که خود دعوت کننده این مراسم بودند خبرنگار مهر را به بیرون هدایت کردند.



در توجیه این حرکت، مسئولان استانداری خوزستان اعلام کردند که این نشست محرمانه است و خبرنگار مهر باید جلسه را ترک کند که این کار نیز صورت گرفت ولی خبرنگار و عکاس برخی رسانه ها به راحتی از این جلسه محرمانه خبر و عکس تهیه کردند و تصویربردار و گزارشگران صدا و سیما نیز گزارش خود را از این جلسه گرفتند.



عملکرد جزیره ای برای دعوت رسانه های استان برای نشست ها و جلسات مختلف مدتهاست در استاندار خوزستان رواج یافته و اغلب رسانه های استان از این وضع ناراضی هستند.