  1. ورزش
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱:۳۸

مسابقات فوتبال یورو 2012/

انگلیس و فرانسه به یک چهارم نهایی رسیدند/ سوئد اعاده حیثیت کرد و حذف شد

انگلیس و فرانسه به یک چهارم نهایی رسیدند/ سوئد اعاده حیثیت کرد و حذف شد

تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و فرانسه موفق شدند به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های یورو 2012 صعود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "روی هاجسون" در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی در حضور بیش از 51 هزار تماشاگر ورزشگاه "دونباس آره‌نا" شهر دونتسک اوکراین با نتیجه یک بر صفر از سد اوکراین گذشتند تا دیگر میزبان این رقابت‌ها نیز حذف شود.

تک گل سه شیرها را در این دیدار "وین رونی" که بعد از دو جلسه محرومیت نخستین بازی خود در یورو 2012 را انجام می‌داد در دقیقه 48 به ثمر رساند. انگلیس با این پیروزی هفت امتیازی شد و به عنوان تیم نخست گروه D به مرحله بعدی صعود کرد. آنها باید در یک چهارم نهایی به مصاف ایتالیا تیم دوم گروه C بروند.

در دیگر دیدار همزمان سوئد که به دلیل دو شکست در دیدارهای نخست خود حذفش از این رقابت‌ها قطعی شده بود در حضور 65 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیک کی‌یف با نتیجه 2 بر صفر فرانسه را مغلوب کرد.

اما با این وجود فرانسوی ها با 4 امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفتند و جواز صعود به جمع هشت تیم پایانی را کسب کردند. "زلاتان ایبراهیموویچ" در دقیقه 54 و "سباستین لارسن" در دقیقه 90 برای سوئد در این بازی گلزنی کردند.

فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال یورو 2012 باید به مصاف اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها برود.

کد مطلب 1630550

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