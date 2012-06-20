انبوه سازی در هنر کاشیکاری نیازمند حمایت است

حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح و کاشی‎های سنتی می‎تواند در کنار مدرنیته در ساختمان‎های امروز قرار بگیرد.

وی افزود: تولیدکنندگان به فکر استفاده از ابزار و مواد اولیه ارزان در ساختمان سازی هستند، که البته در این زمینه می‎توان خلاقیت زیادی به خرج داد، به عنوان مثال طرح کاشیکاری سنتی و نقش فرش بر سرامیک یکی از این نمونه‎ها است.

طراح فرش و هنرمند عرصه کاشیکاری در ادامه بیان داشت: تولید کنندگان و هنرمندان به حمایت تامین اجتماعی نیاز دارند و باید به هنرمندان بیشتر توجه شود، به خصوص به هنرمندانی که هنر آنها به عنوان شغل اولشان محسوب می‎شود و درآمد دیگری ندارند.

وی با اشاره به اینکه برای تولید انبوه در صنایع دستی و هنرهای اصیل ایرانی باید نظارت و کنترل بر روند استانداردسازی صورت بگیرد، گفت: اگر استاندارد سازی در مواد اولیه صورت بگیرد، می‎توان امیدی به اجرا و بهبود انبوه سازی داشت.

خالقی عنوان کرد: تولید انبوه باعث می‎شود تا مصرف کننده از نزدیک جلوه و مزیت آثار ایرانی را با آثار وارداتی مقایسه کند و آن زمان است که تولید انبوه نیاز بازار می‎شود.

وی اضافه کرد: مصالحی که برای تولید در بازار موجود است باید استاندار باشد و در اختیار تولید کننده قرار بگیرد به عنوان مثال در زمینه کاشی سنتی، جنسی که تولید کننده مصرف می‎کند مانند لعاب و یا کاشی باید به صورت یک پارچه وارد بازار شود تا همه کاشی کاران از یک طیف جنسی استفاده کنند.

طراح فرش و هنرمند عرصه کاشیکاری تصریح کرد: اگر مواد اولیه به صورت یکنواخت وارد بازار شود و تولیدکنندگان تحت حمایت قرار می‎گیرد هنر کاشیکاری آینده امیدوار کننده‎ای دارد به نوعی که می‎تواند به صادرات نیز بپیوندد، این امر آینده کاشیکاران را تضمین می کند.