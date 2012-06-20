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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۱

واسعی به مهر خبر داد:

بازی‎های رایانه‎ای ارمغانی مخرب برای کودکان و نوجوانان دارد

بازی‎های رایانه‎ای ارمغانی مخرب برای کودکان و نوجوانان دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: کارشناس انیمیشین سازی گفت: سرگرمی در بازی‎های رایانه‎ای جای خود را به سرنگونی داده و ارمغانی مخرب برای کودکان و نوجوانان به وجود آورده است.

میترا واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنعت بازی‎های رایانه‎ای رو به رشد است، این بازیها در ابتدای ورود با برچسب سرگرمی بی خطر وارد بازار شدند.

وی افزود: در حقیقت این عنوان به دلیل نگرانی والدین کودک به این بازی‎ها داده شد و توانست در این ورطه نیز موفق باشد و خیال خانواده‎ها را راحت کند.

این کارشناس انیمیشین سازی در ادامه بیان داشت:  اما در حال حاضر با روند صعودی بازی‎های رایانه‎ای و جهت‎دهی منفی برخی از بازی‎ها و نگرانی مسئولان، روانشناسان و خانواده‎ها در سراسر دنیا بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ساخت بازی‎های رایانه‎ای سرگرمی نیست و سرنگونی است، گفت: ساخت بازی‎های رایانه ای هدفدار شده و توسط کشورهایی که پیشرفت‎های بی‎نظیری در تکنولوژی دارند برای سرکوب دولت‎ها  استفاده می‎شود.

واسعی گفت: دولت‎های غربی با هدف سرنگونی فرهنگ کشورها بهترین گزینه یعنی تولید بازی‎های رایانه‎ای را انتخاب کرده‎اند که البته در این زمینه موفقیت‎های زیادی نیز داشته اند.

وی در ادامه با تببین سایر آثار مخرب بازی‎های رایانه‎ای، تصریح کرد: بسیاری از روانشناسان معتقد هستند که خشونتهای مجازی و واقعی با هم ارتباط دارند و بیشترین قشری که در این زمینه آسیب پذیر و بی‎دفاع هستند کودکان و نوجوانان  می‎باشند.

این کارشناس انیمیشین سازی اضافه کرد: روانشناسان همچنین می‎گویند، خشونت اکثر کودکان نیز ناشی از همین بازی‎های مخرب است که باعث می‎شود در آینده و سرنوشت کودکان نیز تاثیر داشته باشد، و بسیاری از بزهکاری‎ها و جنایت‎هایی که در سراسر دنیا رخ می‎دهد از این بازی‎ها تاثیر پذیرفته است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه، بازی‎های رایانه‎ای سلاحی برای سرکوب جوامع است، گفت: سرمایه‎گذاران این هدف را راس فعایت خود قرار داده اند و مخاطبان را بازیچه خود قرار می‎دهند.

کد مطلب 1630553

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