میترا واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنعت بازیهای رایانهای رو به رشد است، این بازیها در ابتدای ورود با برچسب سرگرمی بی خطر وارد بازار شدند.
وی افزود: در حقیقت این عنوان به دلیل نگرانی والدین کودک به این بازیها داده شد و توانست در این ورطه نیز موفق باشد و خیال خانوادهها را راحت کند.
این کارشناس انیمیشین سازی در ادامه بیان داشت: اما در حال حاضر با روند صعودی بازیهای رایانهای و جهتدهی منفی برخی از بازیها و نگرانی مسئولان، روانشناسان و خانوادهها در سراسر دنیا بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ساخت بازیهای رایانهای سرگرمی نیست و سرنگونی است، گفت: ساخت بازیهای رایانه ای هدفدار شده و توسط کشورهایی که پیشرفتهای بینظیری در تکنولوژی دارند برای سرکوب دولتها استفاده میشود.
واسعی گفت: دولتهای غربی با هدف سرنگونی فرهنگ کشورها بهترین گزینه یعنی تولید بازیهای رایانهای را انتخاب کردهاند که البته در این زمینه موفقیتهای زیادی نیز داشته اند.
وی در ادامه با تببین سایر آثار مخرب بازیهای رایانهای، تصریح کرد: بسیاری از روانشناسان معتقد هستند که خشونتهای مجازی و واقعی با هم ارتباط دارند و بیشترین قشری که در این زمینه آسیب پذیر و بیدفاع هستند کودکان و نوجوانان میباشند.
این کارشناس انیمیشین سازی اضافه کرد: روانشناسان همچنین میگویند، خشونت اکثر کودکان نیز ناشی از همین بازیهای مخرب است که باعث میشود در آینده و سرنوشت کودکان نیز تاثیر داشته باشد، و بسیاری از بزهکاریها و جنایتهایی که در سراسر دنیا رخ میدهد از این بازیها تاثیر پذیرفته است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه، بازیهای رایانهای سلاحی برای سرکوب جوامع است، گفت: سرمایهگذاران این هدف را راس فعایت خود قرار داده اند و مخاطبان را بازیچه خود قرار میدهند.
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