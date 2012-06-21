  1. استانها
  2. اصفهان
۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

کرباسی در گفتگو با مهر:

ایرانیان موسیقی سنتی و اصیل خود را از یاد برده اند

ایرانیان موسیقی سنتی و اصیل خود را از یاد برده اند

اصفهان - خبرگزاری مهر: نوازنده و استاد موسیقی گفت: ایرانیان موسیقی سنتی و اصیل خود را از یاد برده اند و در جامعه امروز تنها موسیقی های سطحی آنها را جذب می کند.

اهورا کرباسی  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بی‎مهری و نادیده گرفتن هنرمندان عرصه موسیقی امر تازه‎ای نیست.

وی افزود: بزرگترین بی مهری به هنرمندان زمانی  صورت می‎گیرد، که هیچ رسانه داخلی به درد و دل آنها گوش نمی دهد و هنرمندان بزرگ و شاخص تنها در جشنواره ها و برای جایزه دادن به تازه کارهای عرصه موسیقی و دیگر هنرها استفاده می شوند.

این نوازنده و استاد موسیقی در تببین مواضع خودکامانه غرب در مواجه با موسیقی و فرهنگ ایرانی گفت: سیاست خودخواهانه دولتهای غربی شامل حال موسیقی و سازهای ایرانی نیز شده است، به گونه‎ای که کشورهای اروپایی و آمریکایی قسمت هایی از یک فرهنگ شرق به خصوص ایران را می ربایند و نکات منفی آن را حذف و نکات مثبت را تقویت می کنند و به نام خود به ثبت می رسانند.

کرباسی بیان داشت: ایرانیان موسیقی سنتی و اصیل خود را از یاد برده اند و در جامعه امروز تنها موسیقی های سطحی آنها را جذب می کند.

وی بی‎توجهی به موسیقی سنتی را دلیل بر عدم سرمایهگذاری دولت بر هنرمندان بزرگ و موسیقی های اصیل دانست و گفت: رسانه ها از پخش تصاویر هنرمندان بزرگ و سازهای ایرانی امتناع می کنند و این امر باعث شده است تا مخاطبان از موسیقی سنتی فاصله می‎گیرند و دل بر موسیقی‎های نوظهور می‎بندند.

این استاد موسیقی افزود: ایران دارای فرهنگ و تمدن قوی و غنی است و دومین خاستگاه موسیقی در جهان محسوب می شود، اما آنچه که جای تامل دارد این است که ایرانیان به موسیقی سنتی و سازهای ایرانی تعصب ندارند.

وی تصریح کرد: ایران در گذشته های دور دارای فرهنگ و تمدن قوی و غنی بوده است، به همین دلیل اکثر سازهایی که در جهان وجود دارد ریشه ایرانی دارد، به عنوان مثال ساز عود که یک ساز عربی معرفی شده، اصالت ایرانی دارد و گیتار که از ساز ایرانی بربط ساخته شده و به عنوان یک ساز غربی معرفی شده، ریشه ایرانی دارد، اما متاسفانه ساز و موسیقی ایرانی به دلیل عدم تعصب ایرانیان در دست فراموشی قرار دارد.

کد مطلب 1630555

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها