اهورا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بی‎مهری و نادیده گرفتن هنرمندان عرصه موسیقی امر تازه‎ای نیست.



وی افزود: بزرگترین بی مهری به هنرمندان زمانی صورت می‎گیرد، که هیچ رسانه داخلی به درد و دل آنها گوش نمی دهد و هنرمندان بزرگ و شاخص تنها در جشنواره ها و برای جایزه دادن به تازه کارهای عرصه موسیقی و دیگر هنرها استفاده می شوند.



این نوازنده و استاد موسیقی در تببین مواضع خودکامانه غرب در مواجه با موسیقی و فرهنگ ایرانی گفت: سیاست خودخواهانه دولتهای غربی شامل حال موسیقی و سازهای ایرانی نیز شده است، به گونه‎ای که کشورهای اروپایی و آمریکایی قسمت هایی از یک فرهنگ شرق به خصوص ایران را می ربایند و نکات منفی آن را حذف و نکات مثبت را تقویت می کنند و به نام خود به ثبت می رسانند.



کرباسی بیان داشت: ایرانیان موسیقی سنتی و اصیل خود را از یاد برده اند و در جامعه امروز تنها موسیقی های سطحی آنها را جذب می کند.



وی بی‎توجهی به موسیقی سنتی را دلیل بر عدم سرمایهگذاری دولت بر هنرمندان بزرگ و موسیقی های اصیل دانست و گفت: رسانه ها از پخش تصاویر هنرمندان بزرگ و سازهای ایرانی امتناع می کنند و این امر باعث شده است تا مخاطبان از موسیقی سنتی فاصله می‎گیرند و دل بر موسیقی‎های نوظهور می‎بندند.



این استاد موسیقی افزود: ایران دارای فرهنگ و تمدن قوی و غنی است و دومین خاستگاه موسیقی در جهان محسوب می شود، اما آنچه که جای تامل دارد این است که ایرانیان به موسیقی سنتی و سازهای ایرانی تعصب ندارند.



وی تصریح کرد: ایران در گذشته های دور دارای فرهنگ و تمدن قوی و غنی بوده است، به همین دلیل اکثر سازهایی که در جهان وجود دارد ریشه ایرانی دارد، به عنوان مثال ساز عود که یک ساز عربی معرفی شده، اصالت ایرانی دارد و گیتار که از ساز ایرانی بربط ساخته شده و به عنوان یک ساز غربی معرفی شده، ریشه ایرانی دارد، اما متاسفانه ساز و موسیقی ایرانی به دلیل عدم تعصب ایرانیان در دست فراموشی قرار دارد.