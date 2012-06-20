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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۰

میرزایی در گفتگو با مهر:

کلاسهای آموزشی کمیته امداد در شهرستانهای اصفهان برگزار می‌شود

کلاسهای آموزشی کمیته امداد در شهرستانهای اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان گفت: دوره کلاس‌های آموزشی کمیته امداد با عنوان طرح "ره پویان ولایت" در کمیته امداد شهرستانهای استان اصفهان برگزار می‌شود.

محمود میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد کانون‌های فرهنگی و تربیتی شهرستان‌های اصفهان اظهار داشت: کانون‌های فرهنگی و تربیتی شهرستان‌ها بر حسب نیاز سنجی و پراکندگی منطقه‌ای و نیز تعداد دانش‌آموزان دسته بندی می‌شوند.

وی با بیان اینکه در نقاطی از استان که دانش‌آموزان آن نیاز به آموزش داشته باشند کانون‌های موقت دایر و مستقر می‌شود، افزود: کمیته امداد استان اصفهان 19 کانون فرهنگی و تربیتی دارد.

رئیس اداره امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان تصریح کرد: تعداد سه هزار نفر از جوانان پیرو ولایت نیز در کانون‌ها موقت تحت آموزش قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش و بسیج  دو مرکز آموزش‌های دوره فرهنگی و معرفتی هستند، تصریح کرد: تعداد هزار و 700 نفر از این دو مرکز آموزش می‌بینند.

میرزایی اضافه کرد: کمیته امداد استان اصفهان پنج کانون دائمی برای برگزاری طرح "ره پویان ولایت" در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه  یک هزار و 560 فر از افراد زیر پوشش کمیته امداد در این کانون‌های دائمی عضو هستند، گفت: در شهرهای فریدن، شهرضا، سمیرم و نجف آباد نیز کانون‌هایی فعال هستند.

کد مطلب 1630559

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