محمود میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد کانون‌های فرهنگی و تربیتی شهرستان‌های اصفهان اظهار داشت: کانون‌های فرهنگی و تربیتی شهرستان‌ها بر حسب نیاز سنجی و پراکندگی منطقه‌ای و نیز تعداد دانش‌آموزان دسته بندی می‌شوند.

وی با بیان اینکه در نقاطی از استان که دانش‌آموزان آن نیاز به آموزش داشته باشند کانون‌های موقت دایر و مستقر می‌شود، افزود: کمیته امداد استان اصفهان 19 کانون فرهنگی و تربیتی دارد.

رئیس اداره امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان تصریح کرد: تعداد سه هزار نفر از جوانان پیرو ولایت نیز در کانون‌ها موقت تحت آموزش قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش و بسیج دو مرکز آموزش‌های دوره فرهنگی و معرفتی هستند، تصریح کرد: تعداد هزار و 700 نفر از این دو مرکز آموزش می‌بینند.

میرزایی اضافه کرد: کمیته امداد استان اصفهان پنج کانون دائمی برای برگزاری طرح "ره پویان ولایت" در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه یک هزار و 560 فر از افراد زیر پوشش کمیته امداد در این کانون‌های دائمی عضو هستند، گفت: در شهرهای فریدن، شهرضا، سمیرم و نجف آباد نیز کانون‌هایی فعال هستند.