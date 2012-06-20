حسن راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور نماینده مردم دیر، کنگان و جم از پروژه‌های مصوب در سفر مقام معظم رهبری بازدید به عمل آمد که در این بازدیدها از یک مدرسه شش کلاسه که با اعتباری معادل 600 میلیون تومان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری تامین شده، بازدید شد.

وی افزود: خوشبختانه تا کنون روند احداث این مدرسه تقربا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیمانکار پروژه موظف شده تا مهرماه سال جاری ساخت این مدرسه را به اتمام برساند.

معاون بخشدار عسلویه بیان کرد: با توجه به اینکه بومیان شاغل در شرکتها، اکثرا کارهای خدماتی و از این قبیل را در دست دارند از این رو سازمان منطقه ویژه پارس در همین راستا اقدام به برگزاری یک دوره کلاس آموزشی برای توانمندسازی نیروهای بومی کرده است.

راشدی با اشاره به این موضوع که روستای هاله از جمله اماکن و مناطق گرشگری در استان محسوب می شود، گفت: با توجه به قول فرماندار شهرستان در سال گذشته مبنی بر مساعدت مالی به شورا و دهیاری هاله، با مبلغی که مساعدت خواهد شد، علاوه بر ایجاد سرویس‌های بهداشتی، می‌توان جاده روستایی هاله را نیز بازسازی کرد که این امر نیز در جذب هرچه بیشتر گردشگر موثر است.

این مسئول یادآور شد: نماینده حوزه از میراث فرهنگی درخواست حضور کارشناسان مربوطه را ارائه خواهد داد تا این کارشناسان برای برسی ظرفیت ها و پتانسیل منطقه حضور یابند و نهایتا سرمایه گذاری لازم را انجام دهند.

وی در ادامه ضمن ابراز رضایت از اسکله هاله، بیان داشت: خوشبختانه توسط قرارگاه خاتم، اسکله‌ای (موج شکنی) در روستای هاله احداث شده است.

راشدی با بیان این موضوع که پهلوگیرهای ایجاد شده برای این اسکله فقط مختص قایق ها است، عنوان کرد: با این شرایط در زمان جزر دریا لنج‌ها نمی‌توانند در این محل پلو بگیرند، به همین خاطر درخواست ایجاد پهلوگیر برای همین منظور مطرح شد به عبارتی برای جلب رضایت صیادان نیاز به احداث پهلوگیری برای لنج‌ها است.